Dopo nove successi in nove partite, per la prima volta il Brasile si ferma. L'entusiasmo della Colombia stoppa la Seleção su uno 0-0 che, in realtà, non muta lo scenario di un primo posto ormai in tasca da tempo. La formazione di Tite tiene in mano il pallino del gioco per gran parte della gara, ma pecca in concretezza nelle proprie giocate offensive, specialmente nella ripresa, nonostante la scarica d'adrenalina portata dall'ingresso in campo di Raphinha. La Colombia soffre nel primo tempo, poi inizia a prendere confidenza con le dinamiche del match, si difende bene e porta a casa un punto prezioso nonostante l'assenza dello squalificato Cuadrado. Giovedì, altro giro e altra corsa: Brasile contro l'Uruguay, mentre la Colombia ospiterà l'Ecuador, battuto a sorpresa in Venezuela.

Tabellino

Colombia-Brasile

Colombia (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, Cuesta, Mojica; Quintero (74' Sinisterra), Barrios, Lerma (53' Uribe), Diaz; R. Martinez (53' Borré), Falcao (74' Zapata). Ct. Rueda

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Militão (71' Thiago Silva), Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Paquetá; Gabriel Jesus (71' Antony), Gabigol (61' Raphinha), Neymar. Ct. Tite

Arbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Gol: -

Ammoniti: Lerma

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

5' – Botta da fuori di Neymar e gran volo di Ospina, che gli dice di no. Primo pericolo della partita.

13' – Neymar tocca dentro per Paquetá, che si trova in posizione regolare, va in spaccata per anticipare Ospina ma fa rotolare il pallone di pochissimo fuori.

33' – Neymar pesca al limite il liberissimo Fred, che ha tutto il tempo di mirare la porta ma col sinistro calcia alto.

64' – Scambio di prima intenzione con Falcao e missile da fuori di Uribe che Alisson deve deviare sopra la traversa.

67' – Ancora Alisson deve dire di no a una staffilata da lontano di Quintero, autore di una splendida azione personale.

77' – Gran sinistro da fuori area del neo entrato Raphinha: Ospina vola e respinge con un grande intervento.

84' – Antony devia da pochi passi un cross di Raphinha, ma Ospina smanaccia sopra la traversa.

La statistica chiave

Il Brasile ha perso solo una delle ultime 17 partite, anche se si tratta di una sconfitta dolorosissima: quella rimediata contro l'Argentina nella finale di Copa America.

Il momento social

Si chiama Wilmar Barrios, ma pare Kanté...

Il migliore

Barrios. Recupera palloni su palloni in mezzo al campo, tenendo in piedi la Colombia. Partitone.

Il peggiore

Gabigol. Impalpabile. Sbaglia tutto quel che può sbagliare, fa il solletico alla difesa di casa ed esce a mezz'ora dalla fine.

