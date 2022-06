Restano ancora due posti vacanti tra i 32 della fase finale dei Mondiali di calcio in Qatar , in programma a novembre e dicembre 2022. La penultima qualificata sarà una tra Perù e Australia, dopo che quest'ultima ha battuto gli Emirati Arabi Uniti 2-1 nello spareggio tra le due nazionali appartenenti alla federazione asiatica (entrambe avevano chiuso al terzo posto nei rispettivi gironi di qualificazione ai Mondiali). La sfidante di Gianluca Lapadula e compagni si è decisa in uno scontro diretto proprio nella nazione che ospita la prossima Coppa del Mondo, il Qatar, al termine di un match molto combattuto e risolto solamente al minuto 84 grazie alla, giocatore che milita in Bundesliga nell'Eintracht Francoforte. In precedenza gli Emirati Arabi Uniti erano riusciti a rispondere immediatamente alla rete di Jackson Irvine col mancino di Caio Canedo, riportando il risultato in momentanea parità.