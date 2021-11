Serbia non è mai da sottovalutare, soprattutto se è la Serbia di Dusan Tadic e Dusan Vlahovic. Anche se, è giusto ricordarlo, al Portogallo sarebbe stato sufficiente un pareggio in casa per poter accedere alla fase finale dei Mondiali, ma Cristiano Ronaldo e compagni dovranno passare dai playoff ( Lanon è mai da sottovalutare, soprattutto se è la Serbia di. Anche se, è giusto ricordarlo, alsarebbe stato sufficiente un pareggio in casa per poter accedere alla fase finale dei Mondiali, ma il ko all'ultimo ha mischiato le carte . Orae compagni dovranno passare dai playoff ( quest'anno è cambiato il format ) per andare in Qatar. L'ex attaccante della Juventus non vuole sentire scuse...

Il calcio ci ha dimostrato, più e più volte, che sono i percorsi più tortuosi che ci portano ai risultati più desiderati. Il risultato di ieri è stato duro, ma non abbastanza per abbatterci. L'obiettivo di esserci ai Mondiali del 2022 è ancora molto vivo e sappiamo cosa dobbiamo fare per arrivarci. Nessuna scusa. Il Portogallo andrà in Qatar. [Cristiano Ronaldo su instagram]

Oddio qualche scusa potrebbe esserci, per quel gol annullato - proprio a Cristiano Ronaldo - nella partita d'andata contro la Serbia. Ma la VAR non c'è in queste gare di qualificazione è tutto può accadere fino alla fine.

