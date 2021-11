Clamoroso suicidio sportivo del Portogallo di Cristiano Ronaldo , che perde 2-1 contro la Serbia al Da Luz di Lisbona, chiude al secondo posto nel Girone A e sarà costretto a passare attraverso gli spareggi di marzo per sperare nella qualificazione alla fase finale dei Mondiali di Qatar 2022 . Passato in vantaggio al 2' con Renato Sanches, il Portogallo (cui bastava il pari per confermare il primato in classifica sui serbi) si è fatto rimontare dalle reti di Tadic (33') e Mitrovic, quest'ultimo a segno al 90'. Missione compiuta invece per la Spagna che a Siviglia batte 1-0 la Svezia e vola in Qatar: per le Furie Rosse di Luis Enrique, cui bastava il pari per festeggiare, a segno Morata nel finale . Con lo stesso risultato la Croazia piega la Russia a Spalato e la scavalca in testa al girone H: decisiva un'autorete di Kudryashov.