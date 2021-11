Berardi: "Daremo il massimo ai playoff"

Ad

"Sapevamo che venire a giocare qua era difficile. Abbiamo dato tutto. Spiace non aver chiuso prima il girone. E' un momento difficile, ora ci rimbocchiamo le maniche aspettiamo il playoff di marzo per dare il massimo e andare ai mondiali. Adesso bisogna pensare ai playoff e cercare in tutti i modi di qualificarci. Daremo il massimo e sono sicuro che ce la faremo".

Qualificazioni Mondiali Europa Mancini: "Playoff? Sono fiducioso" 2 ORE FA

Berardi in azione in Irlanda del Nord-Italia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Sullo spirito di Euro 2020

"Lo spirito c'è sempre stato. E' un momento difficile. Il calcio è così. A volte ti gira un po' di fortuna a volte un po' meno. Ora dobbiamo pensare al playoff e cercare a tutti i modi di qualificarci".

Bonucci: "Dopo Euro 2020 qualcosa si è inceppato"

"Giocavamo a calcio con il piacere di farlo. Ora inconsciamente essendo campioni d'Europa qualcosa si è inceppato. Bisogna approcciare la partita in maniera più leggera".

Sulla gara di stasera

"Saremmo dovuti arrivare in maniera diversa alla partita di stasera. Dopo l'Europeo ci siamo complicati la vita e stasera siamo arrivati qui con un risultato solo. Questo è il calcio, peccato. Avevamo la possibilità di andare al mondiale, complimenti alla Svizzera e ora prepariamo la prima partita playoff".

Sui playoff

"Sono convinto che se noi ritroviamo quella spensieratezza e voglia di divertirci, andremo al mondiale e faremo grande mondiale".

Belotti: "La palla non vuole entrare"

"C'è da fare un po' di mea culpa non solo in questa partita. E' un momento così dove la palla non vuole entrare. Anche oggi abbiamo avuto un po' di occasioni ma la palla non entrava. Qua era difficile fare gol ma noi abbiamo avuto qualche occasione ma non ci siamo riusciti".

Il problema fisico

"Tanto è una questione a livello fisico. Tanti infortuni, stiamo giocando da due anni di fila così tante partite. Quello a livello fisico conta. Questa squadra ha avuto tanti infortuni, tanti subentri. E' segno che tutti dobbiamo recuperare energie perchè a marzo c'è da prendersi la qualificazione".

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

Qualificazioni Mondiali Europa Irlanda del Nord-Italia 0-0, pagelle: piovono insufficienze 2 ORE FA