Sono 23 i giocatori convocati da Didier Deschamps per le prossime 3 sfide che vedranno impegnata la Francia nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Le due novità più grandi riguardano Theo Hernandez e Jordan Veretout: sia per il terzino del Milan che per il centrocampista della Roma si tratta infatti della prima chiamata in Nazionale. Fuori dall'elenco Olivier Giroud, mentre a rappresentare la Serie A c'è anche il neo portiere del Milan Mike Maignan. La Francia giocherà l'1 settembre contro la Bosnia a Strasburgo, il 4 settembre contro l'Ucraina a Kiev e il 7 settembre a Lione contro la Finlandia.