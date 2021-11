I cattivi pensieri sono cose gravi, è una partita di calcio e sappiamo che è importante. Andremo a fare la nostra gara e cercheremo di vincere prima di tutto perché non sarà una cosa semplice". Così, nella consueta conferenza stampa della vigilia, Roberto Mancini presenta la trasferta di Belfast Giochiamo contro una squadra che ha sempre concesso poco in casa - prosegue il ct azzurro -. Il nostro pensiero deve essere quello di fare bene, niente cattivi pensieri". Sull'ansia "Credo che ci sia stata con la Svizzera, per mezz'ora abbiamo concesso cose che solitamente non concediamo. Adesso giochiamo l'ultima partita, non possiamo fare tanti pensieri particolari. Nell'eventualità negativa, abbiamo l'esame di riparazione a marzo ma noi vogliamo passare e vincere prima di tutto". ". Così, nella consueta conferenza stampa della vigilia, Roberto Mancini presenta la trasferta di Belfast contro l'Irlanda del Nord , la partita che deciderà le sorti dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 : "prosegue il ct azzurro". Sull'ansia "".

Ad

Sul tipo di partita da fare

Qualificazioni Mondiali Europa Ct Bulgaria: "Italia tranquilla, vogliamo battere la Svizzera" 5 ORE FA

"Sicuramente non dobbiamo giocare con le palle alte, dobbiamo cercare di vincere giocando in velocità, palla a terra. Non sarà una gara semplice, loro difendono in tanti e bene. Noi di grande fisicità abbiamo solo Scamacca, poi tutti sono in grado di giocare palla a terra e con velocità. Dobbiamo evitare i lanci lunghi, è il loro pane. Nella gara d'andata abbiamo avuto diverse occasioni giocando palla a terra".

"Non scordiamo quanto fatto finora"

"Sappiamo che durante il percorso di questi 3 anni ci sono stati anche momenti un po' più difficili. Sarà una gara delicata, ma i ragazzi non devono dimenticarsi di quanto fatto e giocare con la massima tranquillità".

Su Barella e Tonali

"Barella è recuperato, sta anche meglio che con la Svizzera. Tonali è cresciuto molto, potrebbe giocare dall'inizio".

Sulla Svizzera

"Per quanto riguarda noi dobbiamo vincere, poi credo che in queste gare tutti daranno il massimo, l'Irlanda del Nord come la Bulgaria. Noi dobbiamo pensare a vincere la nostra partita".

Sui tanti indisponibili

"Tutte le squadre in questo momento hanno degli infortunati, siamo a novembre e i ragazzi hanno giocato tante gare. Noi siamo una squadra forte anche se ci mancano giocatori importanti. Cercheremo ugualmente di fare risultato".

Mancini: "Sprecato un match point, ma rimaniamo fiduciosi"

Qualificazioni Mondiali Europa Italia, anche Sirigu salta l'Irlanda del Nord. Tonali-Berardi, novità 10 ORE FA