Lunedì 15 novembre a Belfast, a Windsor Park, si decide il destino degli azzurri di Roberto Mancini . L'Italia affronta l'Irlanda del Nord nell'ultima e decisiva giornata del girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 : in palio c'è infatti l'accesso diretto senza passare dalla trappola degli spareggi. La nostra Nazionale guida la classifica del gruppo a pari punti con la Svizzera , impegnata in casa contro la Bulgaria: rispetto agli elvetici, gli azzurri hanno una migliore differenza reti (+11 a +9) e dovranno mantenere questo vantaggio anche alla fine della partita se vorranno centrare il traguardo. Con ogni probabilità, quindi, servirà una vittoria larga nella speranza che la Svizzera non faccia meglio. L'incontro sarà arbitrato dal rumeno Istvan Kovacs.

Irlanda del Nord-Italia: le probabili formazioni

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) - Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini.

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania).

La partita in diretta tv e in live streaming

Irlanda del Nord-Italia, in programma lunedì 15 novembre alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Raiuno. Il match sarà inoltre disponibile in diretta streaming su RaiPlay: per usufruire del servizio basterà accedere al sito di RaiPlay o scaricare l'app su smartphone o tablet.

Le statistiche del match

Italia e Irlanda del Nord si affrontano per l'11esima volta nella loro storia: il bilancio dei precedenti è decisamente favorevole agli azzurri (7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta).

L'unica vittoria dell'Irlanda del Nord sugli azzurri è il 2-1 del 15 gennaio 1958 a Belfast: un ko pesantissimo che precluse alla nostra Nazionale la qualificazione alla fase finale dei Campionati del mondo che si sarebbero disputati pochi mesi dopo in Svezia.

L'Italia non subisce gol dall'Irlanda del Nord da 50 anni: l'ultimo in ordine cronologico è quello firmato da Mc Adams al 72' dell'amichevole vinta 3-2 dagli azzurri a Bologna il 25 aprile 1961.

Mancini: "Sprecato un match point, ma rimaniamo fiduciosi"

