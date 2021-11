Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po' per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po' di più in questa fase. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli. Sarà una gara difficile". In conferenza stampa il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini presenta così la sfida di venerdì sera a Roma Belotti ha chance di giocare. L'ho visto bene, fisicamente non sarà al 100% perché viene da un infortunio serio. Magari non ha i 90 minuti, ma se riesce a fare i primi 60-65 minuti sarebbe meglio. Barella? Sta bene e credo che potrà essere in campo". ". In conferenza stampa il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini presenta così la sfida di venerdì sera a Roma contro la Svizzera , decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Sulla formazione : "".

Sul piacere di giocare a Roma

"Sicuramente l'Olimpico ci darà una grande mano, giocarci è sempre bello. Abbiamo giocato qui tre gare dell'Europeo e il pubblico ci ha sempre sostenuto. Domani (venerdì, ndr) sarà la stessa cosa, sarà una bella gara. E io ho grande fiducia nella squadra, questo mi fa stare tranquillo. I ragazzi sanno che per vincere devono essere sempre al 100% senza pensare a tutte le altre cose che ci sono intorno. Stanno bene".

Sulla Svizzera

"Noi sappiamo il valore che abbiamo e le gare di calcio vanno giocate tutte. La Svizzera gioca un ottimo calcio da diversi anni, tutte le gare giocate contro di loro sono state difficili. Noi dobbiamo fare la nostra gara e il nostro gioco. Loro faranno il massimo, come noi. Non so come lo faranno tatticamente, se penseranno innanzitutto a non perdere. Credo che verranno qui a giocarsi la partita".

Sulla posta in palio e la pressione

"Io credo che l'ansia non sia giusta prima di una gara. Bisogna essere allegri prima di scendere in campo perché giocare è la cosa più bella che si possa fare".

