Roberto Mancini ha deciso di convocare De Sciglio come rimpiazzo del terzino del Napoli, comunicandogli la notizia Calabria e si giocherà una maglia da titolare con Florenzi per la sfida contro la Macedonia in semifinale dei playoff per l'accesso ai Mondiali. Con l'infortunio di Di Lorenzo , che ha rimediato una distorsione al ginocchio destro in Napoli-Udinese, il ctha deciso di convocarecome rimpiazzo del terzino del Napoli, comunicandogli la notizia dopo Juve-Salernitana . Era dal 2019 che il giocatore bianconero non figurava tra i convocati della Nazionale, con l'ultima partita giocata quella contro la Bosnia (vinto 2-1) durante le qualificazioni per Euro 2020. Era l'11 giugno 2019. De Sciglio ha 'vinto' la concorrenza die si giocherà una maglia da titolare conper la sfida contro la Macedonia in semifinale dei playoff per l'accesso ai Mondiali.

Le parole di De Sciglio

Mi hanno comunicato dopo la partita che devo raggiungere la Nazionale per sostituire Di Lorenzo. Sono molto felice, è una bella soddisfazione per me. L’esperienza al Lione mi ha aiutato tantissimo perché fare un’esperienza all’estero ti fa crescere sia come calciatore che come persona. Allegri mi ha confermato la sua fiducia anche per quest’anno, come ha sempre fatto nel corso della mia carriera

Italia-Macedonia del Nord: probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Ct: Roberto Mancini

MACEDONIA del NORD (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. Ct: Milevski

