Ufficialmente infortunati con Milan e Juventus, ma convocati dalle rispettive nazionali per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. I casi Ibrahimovic e Dybala, i cui nomi compaiono nelle liste di Svezia e Argentina, hanno fatto il giro dei social, provocando l'ira dei tifosi rossoneri e bianconeri.

Ibra, mezz'ora in rossonero in stagione

Nella stagione 2021/22 Zlatan Ibrahimovic ha vestito la maglia del Milan solo per mezz'ora, nel secondo tempo contro la Lazio. Una comparsata resa trionfale dal tap-in dopo appena 6'. Da lì in poi lo svedese, reduce dall’operazione al ginocchio subita in estate, non è più tornato disponibile per Stefano Pioli, saltando anche le due gare di Champions con Liverpool e Atletico Madrid per un problema al tendine d'Achille. Alla luce di tutto questo stupiscono le parole di Janne Andersson, ct della Svezia, che ha inserito il gigante di Malmoe nella lista degli scandinavi che affronteranno le due sfide contro Kosovo e Grecia.

Qualificazioni Mondiali Europa Le 5 verità di Italia-Lituania: Raspadori è destinato a volare 09/09/2021 A 08:16

“Credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire. Ha un periodo di infortunio alle spalle, ma sta progredendo continuamente. Il punto di partenza è che sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana”.

Ibra non trattiene le lacrime pensando al figlio

Dybala, per la Juve ufficialmente out fino a dopo la sosta

Paulo Dybala, finito k.o. durante il match con la Samp e uscito in lacrime dal campo, è stato inserito nell'elenco dei 30 calciatori chiamati dal commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, per le sfide che vedranno impegnata l'Albiceleste contro Paraguay, Uruguay e Perù in programma dall'8 al 15 ottobre e valide per il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale in Qatar. Assurdo se si pensa che meno di 24 ore fa la Juventus ha diramato il bollettino degli infortunati, Un caso non isolato quello di Ibra: anche, finito k.o. durante il match con la Samp e uscito in lacrime dal campo, è stato inserito nell'elenco dei 30 calciatori chiamati dal commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, per le sfide che vedranno impegnata l'Albiceleste contro Paraguay, Uruguay e Perù in programma dall'8 al 15 ottobre e valide per il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale in Qatar. Assurdo se si pensa che meno di 24 ore fa la Juventus ha diramato il bollettino degli infortunati, inserendo proprio la Joja tra i bianconeri che rientreranno solo dopo la sosta nazionali per risolvere l'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia.

Juventus, i tifosi a Dybala: "Portaci la Champions"

Qualificazioni Mondiali Europa Vincono Germania e Spagna, Svizzera bloccata in Irlanda del Nord 08/09/2021 A 21:05