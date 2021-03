Moise Kean è affaticato e deve far rientro al suo club, il Paris Saint Germain, con cui ha fatto sfraceli in questa prima parte di stagione. Era certamente uno degli attaccanti più in forma del panorama azzurro, ma purtroppo non potremo vederlo all'opera con la maglia della Nazionale nei tre incontri in programma nei prossimi giorni è affaticato e deve far rientro al suo club, il, con cui ha fatto sfraceli in questa prima parte di stagione.

"Il calciatore Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain".

15 reti totali in 29 presenze, 11 in campionato, 3 in Champions League e 1 in Coppa di Francia: un ruolino davvero da sottolineare per uno dei calciatori in rampa di lancio, grazie anche all'attenzione ricevuta da Roberto Mancini da quando è diventato ct azzurro, come ha ammesso lo stesso attaccante ex Juventus ed Everton (che è ancora il detentore del suo cartellino).

"Sono più forte grazie alla fiducia di Mancini. Voglio ripagarlo"

Italia-Irlanda del Nord: probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Lo.Pellegrini, Verratti, Locatelli; Chiesa, Immobile, L.Insigne. Ct: Roberto Mancini

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Kennedy, McNair, McCann, Dallas; Smith; Boyce, Magennis. Ct: Ian Baraclough

Arbitro: Ali Palabiyik (Turchia)

