Sono 38 i convocati da parte del ctper le tre partite che vedranno impegnata, a fine marzo, l'che comincerà il suo percorso verso i Mondiali 2022 in Qatar. Azzurri, inseriti nel Gruppo C di qualificazione , che debutteranno contro l', a Parma, il 25 marzo prima di affrontare(28 marzo) e(31 marzo). Il tecnico jesino ha chiamato anche due volti nuovi: uno èdello Spezia, una delle sorprese di questo campionato di Serie A, l'altro- il capitano dell'Atalanta - che il 17 febbraio scorso ha ottenuto la cittadinanza italiana e ha scelto di vestire la maglia azzurra, nonostante abbia giocato nelle giovanili del Brasile negli anni scorsi. Tolói ha vinto un oro col Brasile Under 20 nel campionato sudamericano di Venezuela 2009 esempre nel 2009 in Egitto.