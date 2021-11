Dopo Germania e Danimarca, arrivano altre 2 qualificate dai gironi europei di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Sono Francia e Belgio a strappare il pass matematico per la rassegna mondiale del prossimo anno. Dovevano solo vincere in casa rispettivamente contro Kazakistan ed Estonia le nazionali di Deschamps e Martinez; e non hanno fallito la loro missione. Per la Francia goleada 8-0 contro il Kazakistan, per il Belgio 3-1 all’Estonia. Nel Gruppo G invece si suicida l’Olanda, che fino a 8 minuti dalla fine ha un doppio vantaggio sul Montenegro che sarebbe valso i Mondiali; e invece si fa riprendere sul 2-2 riportando dentro i discorsi qualificazione anche Turchia e Norvegia.

GRUPPO D - Francia ai mondiali, Finlandia che sogna

Bosnia-Finlandia 1-3

Francia-Kazakistan 8-0

Tutto facile per la Francia che a Parigi aveva bisogno solo di una vittoria. E’ una festa al St.Denis con tripletta di Mbappé solo nel primo tempo, poi doppietta di Benzema, infine Rabiot e Griezmann a condannare il malcapitato Kazakistan, prima del poker finale ancora di Mbappé. I francesi strappano un facile pass per Qatar 2022 in un girone per loro mai in discussione.

Si anima invece la corsa al 2° posto che vale gli spareggi. Il 3 a 1 della Finlandia in Bosnia riaccende tutti i discorsi, lasciando fuori invece da ogni discorso Pjanic e compagni. Decisiva, per la Finlandia, la prossima sfida con la Francia in casa e già qualificata. I finnici, dopo il primo Europeo, ora sognano anche il loro primo Mondiale.

Classifica: Francia 15, Finlandia 11, Ucraina 9, Bosnia 7, Kazakistan 3.

GRUPPO E - Belgio ai mondiali, Ramsey show in nazionale

Belgio-Estonia 3-1

Galles-Bielorussia 5-1

Anche il Belgio segue la Francia ai Mondiali. Esattamente come i ‘cugini’ al Belgio bastava una vittoria. E in casa contro l’Estonia non hanno fallito il colpo gli uomini di Martinez. Benteke, Carrasco e Hazard non fanno sentire l’assenza di Lukaku, regalando al Belgio il 3-1 sull’Estonia che vale i mondiali. Dietro però si accende la sfida al secondo posto. Il Galles infatti si scatena in casa contro la Bielorussia, trascinato dal solito Aaron Ramsey che quando vede la Nazionale sa esaltarsi e guarire da ogni acciacco: per il centrocampista della Juve, fin qui col club in campo solo per una manciata di minuti, arriva la doppietta. Decisiva sarà l’ultima giornata con Galles-Belgio e Repubblica Ceca-Estonia. Ai gallesi basta un punto.

Classifica: Belgio 19, Galles 14, Repubblica Ceca 11, Estonia 4, Bielorussia 3. .

GRUPPO G - Suicidio Olanda e Norvegia, la Turchia ora ci crede

Norvegia-Lettonia 0-0

Turchia-Gibilterra 6-0

Montenegro-Olanda 2-2

Girone clamoroso fino alla fine questo Gruppo G, dove Norvegia e Olanda di fatto rimettono in corsa la Turchia con due suicidi calcistici abbastanza clamorosi. In orine cronologico il primo è quello della Norvegia, che a Oslo non va oltre lo 0-0 con la Lettonia (con cui aveva vinto 2-0 all’andata). Senza Haaland però gli scandinavi sono sterili e non riescono a sfondare il fortino lettone. Nel mentre la Turchia fa il suo, sommergendo di gol Gibilterra e andando a ritoccare anche l’importantissima differenza reti. Il 6-0 vale infatti il sorpasso al 2° posto dei Turchi sui norvegesi. Il capolavoro però lo fa l’Olanda, che in Montenegro a 8 minuti dalla fine è di fatto qualificata ai mondiali grazie allo 0-2 piazzato dalla doppietta di Depay; nel finale però gli Oranje subiscono le reti di Vokotic e Vujnovic, trovando solo un pareggio. Si deciderà tutto l’ultima giornata: la Turchia va in Montenegro, mentre ad Amsterdam ci sarà lo scontro diretto Olanda-Norvegia. Può ancora succedere di tutto.

Classifica: Olanda 20, Turchia 18, Norvegia 18, Montenegro 12, Lettonia 6, Gibilterra 0.

