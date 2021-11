La partita persa contro la Spagna è stata certamente da dimenticare per. A secco di gol, il centravanti svedese del Milan – subentrato nella ripresa - ha macchiato la sua prova con un cartellino giallo che gli farà saltare la semifinale d’andata dei playoff per Qatar 2022, in programma a fine marzo, per una spallata ingenua ad assolutamente gratuita ai danni del difensore delle Furie Rosse, Cesar Azpilicueta.

Un gesto stigmatizzato dalla stampa iberica con aggettivi molto pesanti (si va dalla “deplorevole spallata” di Marca alla “ingiustificabile follia” di Diario Sport) ma che non ha lasciato troppe scorie nel gigante svedese che nel post gara ha commentato : “Io squalificato per il primo spareggio per il Mondiale? Vedremo cosa otterremo, non so nemmeno se sarò ancora vivo per i playoff”.