". Con queste parole, riportate dai media svizzeri, il commissario tecnico della Nazionale elvetica Murat Yakin punge nel vivo la nostra Nazionale alla vigilia della sfida di venerdì sera all'Olimpico che mette in palio punti decisivi per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno.

Nonostante in patria in molti sostengano che l'obiettivo reale della Svizzera sia quello di non perdere a Roma contro l'Italia per poi giocarsi tutto lunedì in casa contro la Bulgaria nell'ultima giornata del Girone C, Yakin nega con decisione questa tesi: "", ribadisce.