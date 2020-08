Ronaldo: "I tifosi si aspettano di più dalla Juventus, e noi dobbiamo accontentarli"

Cristiano Ronaldo esprime la sua dopo l'eliminazione dalla Juventus in Champions League e lo fa con un post su Facebook: "I tifosi si aspettano di più da noi". Poi un arrivederci alla prossima stagione. Nemmeno un parola per il tecnico esonerato Sarri.

E’ attraverso un lungo post apparso sul proprio profilo Facebook che si rompe il silenzio del giorno dopo in casa Juventus. E a parlare è Cristiano Ronaldo:

La stagione è finita, ora è tempo di riflessioni e analisi, perché l’analisi critica è l’unico modo che si ha per migliorare. Un club enorme come la Juventus deve sempre pensare di essere il migliore del mondo; e deve lavorare come il migliore del mondo, in modo tale da potersi definire uno tra i migliori del mondo. Vincere lo Scudetto ancora una volta, in un anno così difficile, è qualcosa di cui andare fieri. Personalmente segnare 37 gol per la Juventus e 11 per il Portogallo è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovate ambizioni e col desiderio di continuare a migliorarmi ogni anno. Ma i tifosi però ci chiedevano di più. I tifosi si aspettavano di più. E noi dobbiamo accontentarli, dobbiamo rispondere alle loro più alte aspettative. Speriamo che queste brevi vacanze ci permettano di prendere le decisioni giuste per il futuro e poter tornare così l’anno prossimo più forti e concentrati che mai. A presto

Un post insomma in cui Ronaldo sottolinea la volontà di fare qualcosa. Volontà che in qualche modo è coincisa con quella della Juventus, che in mattinata ha immediatamente allontanato l’allenatore. A tal proposito, nella lettera ai propri followers, si conferma in qualche modo la distanza con il tecnico Maurizio Sarri: per lui, fresco di esonero, nemmeno una parola.

