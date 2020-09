Amichevole amarcord a San Siro tra Milan e Monza dove i rossoneri sfidano il club dell'ex presidente Silvio Berlusconi, impossibilitato ad assistere all'incontro per i noti motivi di salute. Finisce 4-1 per la squadra di Pioli anche se il risultato non rende merito alla buona prova della formazione brianzola allenata da Brocchi. Esordio in maglia rossonera per Brahim Diaz.

Calabria sblocca il risultato

A San Siro il risultato si sblocca al 6' e sono i rossoneri a passare in vantaggio: rasoiata di Calabria dai venti metri e palla che si insacca nell'angolino basso alla destra di Lamanna che si allunga ma non ci arriva. Si gioca su buoni ritmi e al 23' il Monza pareggia: Paletta calcia una punizione a sorpresa e pesca Finotto tutto solo, sombrero a scavalcare Antonio Donnarumma e tocco facile a porta vuota. Prima del riposo, dopo una combinazione in velocità sull'out sinistro con Paquetà, Daniel Maldini segna il 2-1 con un bel destro a giro che tocca il palo sotto l'incrocio e si insacca.

Nel finale segnano Kalulu e Colombo

Ripresa giocata su buoni ritmi col Monza che rimane in partita fino alle battute finali. Il Milan dilaga dal 90' in poi. Kalulu firma il 3-1 con un potente destro che si insacca nell'angolino basso, Colombo cala il poker con un gran sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali. Prima apparizione in maglia rossonera per Brahim Diaz, entrato in campo al 72'. Partita in chiaroscuro per Ibrahimovic che ha sbagliato diversi palloni ed è apparso ancora lontano dalla migliore condizione.

