Il tecnico dell'Inter presenta la sfida contro il Napoli, una sfida molto dura contro un avversario che ha sempre dato fastidio alle big e che ha proprio eliminato i nerazzurri in Coppa Italia. "Nonostante l'Inter abbia giocato la sua miglior partita tra quelle dopo la ripresa" aggiunge Conte. E su Sensi? Il giocatore sta recuperando, ma è difficile prevedere quando rientrerà.

C'è un 2° posto da andarsi a prendere e l'Inter spera di chiudere la sua stagione a San Siro con una vittoria sul Napoli che, in questo campionato, si è comportato sempre bene contro le grandi. Conte loda chi ha dato grande supporto in questa fase, vedi Ranocchia e Borja Valero, e spera di recuperare qualche infortunato in vista dell'Europa League.

Sicuramente questa è stata ed è un'esperienza nuova per tutti quanti. Bisogna prendere il lato positivo e imparare da questo tipo di situazioni. Giocare ogni 3 giorni ha lasciato in ognuno di noi degli spunti positivi da utilizzare anche in futuro

Adesso c'è il Napoli, squadra che eliminò l'Inter in Coppa Italia...

Per certi versi la partita più bella tra le gare giocate contro il Napoli in questa stagione è stato il ritorno di Coppa Italia, quando meritavamo sicuramente di più. Stiamo parlando comunque di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a dare fastidio a chi poi ha vinto lo Scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, si sono rinforzati molto. E hanno vinto la Coppa Italia

Rientrerà Barella, a che punto è Sensi?

A centrocampo quest'anno è accaduto che il recupero di un calciatore coincideva con l'assenza di un altro. Sensi sta facendo dei progressi, ma è difficile fare oggi delle previsioni o delle stime sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi del campionato, non si allenerà con noi. L'importante è che il ragazzo stia bene e che si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e penalizzante per noi

Borja Valero e Ranocchia hanno dato una grossa mano in questa fase

Stiamo parlando di un gruppo di ragazzi molto seri, molto concentrati, che hanno sempre lavorato. Ranocchia ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato risposte positive. Merito di questi ragazzi, si sono sempre messi a disposizione anche se magari le scelte non ricadevano su di loro. Si sono allenati seriamente, da professionisti seri. Ma non avevo dubbi. Questo, dal punto di vista umano, è un ottimo gruppo

Alexis Sanchez dà il cinque alto a Romelu Lukaku: match winner del successo contro il Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Lukaku? Ha detto che ci sono ancora margini di miglioramento...

Romelu è un calciatore che ha margini di miglioramento sì. In alcune situazioni di gioco può e deve migliorare. Stiamo parlando, come ho detto dopo il match, di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza e il suo essere un riferimento in avanti, è anche un giocatore veloce, che con campo da percorrere ha la capacità atletica per realizzare questo tipo di gol. Sta sempre a lui, a ogni calciatore, la voglia di migliorare. Lui ha dei margini di miglioramento, ma è importante che ognuno di noi abbia quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e di crescere sempre di piùù

