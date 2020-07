Bonucci e Chiellini in coro: "Lo Scudetto più difficile ma anche il più bello per la Juve"

Il difensore centrale della Juventus visibilmente emozionato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-1 sulla Sampdoria che ha regalato ai bianconeri il 9° titolo consecutivo: "Quando indossi questa maglia non puoi tirarti mai indietro. Ci godiamo questo risultato e ci prendiamo questi dieci giorni per risposare, recuperare le energie e pensare allo scontro diretto con il Lione"

"Lo Scudetto più difficile, abbiamo iniziato un percorso nuovo, una filosofia nuova e abbiamo trovato tante difficoltà, tanto scetticismo dall'esterno". Lo ha detto Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport subito dopo il successo per 2-0 sulla Sampdoria che ha regalato alla Juventus il 36° titolo della sua storia, il 9° di fila e il primo dell'era Sarri.

Abbiamo continuato a dare tutto noi stessi in ogni partita, abbiamo fatto dei passaggi a vuoto durante l'anno, è stato un anno complicato fuori dal campo, se penso a quello che ha vissuto il mondo in quei tre mesi. Per noi e per tutti è stato difficile tenere la testa e ricominciare dopo tre mesi. E' quello più bello, l'abbiamo voluto, l'abbiamo sofferto

"Brutto riprendere senza pubblico"

Non ho parole perché abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo per darci delle soddisfazioni, a noi dentro, alla società, ai tifosi, a chi in questi tre mesi ci ha salutato e ha fatto il tifo per noi dall'alto. Riprendere senza il pubblico è stato brutto e noi lo abbiamo voluto ancora di più per festeggiarlo con chi non era presente. Quando indossi questa maglia non puoi tirarti mai indietro

"Filosofia di Sarri faticosa da interpretare"

Abbiamo vissuto un anno intenso, la filosofia del mister abbiamo fatto fatica a interpretarla sul campo però siamo stati squadra, una squadra fatta da grandi uomini, ci godiamo questo risultato e ci prendiamo questi dieci giorni per risposare, recuperare le energie e pensare allo scontro diretto con il Lione

Si aggiunge anche Chiellini al coro

Ogni Scudetto ha la sua storia e questo è certamente il più sofferto. Gli infortuni, il Covid, il lockdown, la ripresa... Per questo la gioia è ancora più grande. Grande come questo traguardo storico: 9 campionati consecutivi. E una stagione ancora da concludere... Da domani penseremo a quello che ancora ci attende. Adesso è il tempo di festeggiare. Accanto alla squadra. Vicino alla famiglia. Con il pensiero sempre ai nostri tifosi

Gianluigi BUFFON

Vincere è difficile. Rivincere è difficilissimo. Farlo da tremila giorni e per nove anni di fila è semplicemente immenso

Blaise MATUIDI

Ancora un anno di più eh, vincitori come sempre. Abbiamo portato tutto a casa nostra, siamo sempre lì, ma ogni anno lo portiamo a casa nostra. Poi ci sono le chiacchiere, ma noi vinciamo

