Brescia-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Il Brescia non ha vinto nessuna delle tre gare interne di Serie A contro la SPAL (2N, 1P) - le tre sfide risalgono tuttavia agli anni ’60.

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Tonali, Bjarnason, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Cistana, Joronen

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salamon, Bonifazi, Sala; D'Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna. All. Di Biagio

Squalificati: Valdifiori

Indisponibili: Berisha, Valoti, Fares

Statistiche Opta

Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Brescia e SPAL in Serie A: due vittorie per parte e tre pareggi.

Nelle prime due stagioni dal suo ritorno in Serie A nel 2017/18, la SPAL aveva perso solo una delle 10 sfide contro un’avversaria neopromossa (7V, 2N); in questo campionato, invece, i ferraresi hanno perso tutte le quattro gare contro squadre provenienti dalla Serie B.

Il Brescia ha vinto il match d’andata per 0-1 grazie a un gol di Mario Balotelli: la SPAL potrebbe diventare la prima squadra sconfitta in entrambe le sfide stagionali di campionato dal Brescia dalla Reggina nella stagione 2004/05.

Solo Norwich (0.4) e Dijon (0.5) segnano in media a partita meno reti fuori casa della SPAL (0.6) nei top-5 campionati europei in corso, inoltre la squadra ferrarese è rimasta a secco di gol in nove delle 17 trasferte in questa Serie A.

Nessuna squadra ha ottenuto meno successi casalinghi del Brescia (due) nei cinque maggiori campionati europei 2019/20.

Prima di Brescia e SPAL, erano 19 le squadre nella storia della Serie A ad aver perso almeno 22 delle prime 33 partite di un campionato: tutte sono retrocesse a fine stagione.

Solo il Lecce (232) ha subito più tiri nello specchio della porta di Brescia (198) e SPAL (194) nel massimo campionato in corso.

L’attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa ha trovato il gol nell’ultimo incontro di campionato contro l’Atalanta e potrebbe andare in rete per due partite di fila in Serie A per la prima volta in carriera - l’ultima volta che è andato in gol per due presenze consecutive in Serie B risale a aprile 2019.

Il centrocampista della SPAL Simone Missiroli ha fatto il suo esordio in Serie A nell’aprile 2005 con la maglia della Reggina, proprio contro il Brescia.

