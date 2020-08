Secondo indiscrezioni filtrate dalla stampa rumena, il Cluj di mister Dan Petrescu - vincitore del titolo domestico e partecipante alla prossima Champions League - avrebbe messo gli occhi su Mario Balotelli per farne "l'acquisto più importante della storia del club".

Secondo indiscrezioni filtrate dalla stampa rumena, il Cluj - vincitore del titolo domestico e partecipante alla prossima Champions League - avrebbe messo gli occhi su Mario Balotelli per farne "l'acquisto più importante della storia del club". L'attaccante, che non gioca dallo scorso marzo, ha totalizzato 5 reti su 19 presenze con le Rondinelle (con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2022), che nel post lockdown lo hanno messo ai margini.

Lo stimolo di disputare la prossima Coppa dei Campioni, potrebbe fungere da stimolo. Il Cluj è allenato dall'ex Foggia, Genoa e Chelsea Dan Petrescu. Sull'attaccante ci sarebbero anche i greci dell'Aris Salonicco dell'ala destra ex Genoa e Chievo Giannis Fetfatzidis, che invece disputeranno l'Europa League 2020-2021 per effetto del quinto posto conquistato in campionato.

