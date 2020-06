Arriva dalla Spagna una norma che potrebbe complicare i piani di mercato del Barça: la Liga vuole mettere un freno alle spese dei club imponendo una sorta di fair play finanziario. La Gazzetta dello Sport analizza il caso Ibra-Milan: Gazidis riflette, l'addio dello svedese non è così scontato. Secondo Tuttosport, intanto, è la settimana decisiva per lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barça.

Inter, dalla Spagna un aiuto per trattenere Lautaro

La Gazzetta dello Sport analizza la clamorosa notizia proveniente dalla Spagna che potrebbe rendere vano l'assalto del Barcellona a Lautaro Martinez. La Liga, infatti, avrebbe imposto a tutti i club il rispetto di una sorta di fair play finanziario per evitare tracolli post Covid-19: potranno reinvestire sul mercato solo una parte della somma ricavata dalle cessioni. Una norma simile, come sottolinea il quotidiano milanese, mette un freno significativo ai grandi affari e così si spiegherebbe lo stallo della trattativa tra i blaugrana e l'attaccante argentino dell'Inter.

La nostra opinione. Qualora la norma, che finora è rimasta sotto traccia, diventasse effettiva il Barcellona avrebbe un'unica strada per arrivare a Lautaro: cedere due o tre big (vedi Coutinho, ma anche Griezmann) per fare cassa e reinvestire parte della somma. Un'ipotesi piuttosto irreale. Decisamente più semplice fare pressioni sul presidente della Liga, Javier Tebas, e convincerlo a ripensare alla norma.

Ibrahimovic-Milan, un futuro ancora insieme?

La Gazzetta dello Sport dà ampio risalto alle dichiarazioni rilasciate nel prepartita di Lecce-Milan dal direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara: "Ibrahimovic è un giocatore importantissimo, è un campione, ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, valuteremo anche insieme a lui in base alla sua voglia di proseguire. Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic, è fenomenale". La situazione, insomma, rimane fluida: nonostante i recenti dissapori con lo svedese, l'ad Ivan Gazidis - come precisa il quotidiano milanese - "non ha ancora messo una parola definitiva alla vicenda Zlatan".

La nostra opinione. Se davvero Ralf Rangnick sarà il nuovo allenatore del Milan, diventa davvero difficile immaginare la permanenza di Ibrahimovic. Tuttavia è bene aspettare almeno la fine di questa anomala stagione per avere le idee più chiare. Un fattore di non secondaria importanza lo avrà anche il modo in cui lo svedese tornerà in squadra dopo l'infortunio: sarà interessante capire se vedremo lo stesso Ibra di sempre, affamato e trascinatore. Potrebbe essere un indizio ulteriore.

Juventus-Barça: giorni decisivi per lo scambio Pjanic-Arthur

Su Tuttosport il punto della situazione sul possibile scambio Pjanic-Arthur sull'asse Juventus-Barcellona. Secondo il quotidiano torinese questa settimana potrebbe essere decisiva ai fini dell'operazione. I bianconeri, nell'ottica di ringiovanire la rosa, insistono per il centrocampista brasiliano mentre il Barça punta a inserire un giocatore di classe ed esperienza nel reparto nevralgico del campo. L'ostacolo principale alla fumata bianca rimane la volontà di Arthur, poco propenso a lasciare la Catalogna. Ma se Setien dovesse continuare a concedergli così poco spazio, la sua partenza diventerebbe inevitabile.

La nostra opinione. Miralem Pjanic non sta attraversando un gran periodo di forma e probabilmente anche le voci di mercato che lo riguardano influiscono in qualche modo sul suo rendimento in campo. Detto questo, sostituirlo con Arthur (bel giocatore, ma il cui spessore è ancora tutto da verificare) potrebbe essere un azzardo. A meno che lo scambio non sia dettato esclusivamente da ragioni economiche (vedi l'abbattimento degli ingaggi): e questo è tutto un altro discorso.

