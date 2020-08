Secondo Tuttosport i bianconeri chiedono al Lione Aouar, venerdì avversario ma poi desiderio di mercato. Per la Gazzetta dello Sport il Milan lavora sul centrocampo, oltre al fronte caldo riguardante Aurier mentre per la stampa portoghese Joao Felix potrebbe volare al Manchester City per 80 milioni di sterline (circa 89 milioni di euro).

Juventus: Aouar, da avversario a desiderio

Venerdì sera il pericolo numero uno per la Juventus contro il Lione sarà il gioiello che il presidente Aulas è pronto a cedere per 70 milioni di euro: Houssem Aouar. I bianconeri ci pensano, come riporta in prima pagina Tuttosport.

La nostra opinione: Houssem Aouar è uno dei calciatori più interessanti della rosa di Rudi Garcia. Il centrocampista centrale classe 1998 ha incantato : Houssem Aouar è uno dei calciatori più interessanti della rosa di Rudi Garcia. Il centrocampista centrale classe 1998 ha incantato nella gara d'andata , accendendo su di sè i riflettori delle big europee. "Se Aouar potrebbe essere un buon rinforzo per la Juve? Secondo me sì, è uno dei giovani più forti in Francia e vediamo che cosa succederà durante il prossimo mercato. Questo è uno dei giocatori che la Juve deve seguire". Il consiglio ai bianconeri è dell'ex Mohamed Sissoko.

Milan: non solo Aurier

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di un terzino destro e al momento sembrano essere due le piste più calde, cioè quelle che portano a Aurier del Tottenham e a Denzel Dumfries del PSV. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che entrambi i giocatori hanno già fatto sapere di gradire la destinazione rossonera. Per il centrocampo il Diavolo sta avendo ancora contatti con l'entourage di Florentino Luis del Benfica, in alternativa potrebbe tornare Bakayoko.

La nostra opinione: la priorità del mercato attuale è Zlatan Ibrahimovic. : la priorità del mercato attuale è Zlatan Ibrahimovic. Il Milan nelle prossime ore incontrerà il giocatore per rinnovare il contratto in scadenza. Sarà una formula modulare, con una base fissa da 4,5-5 milioni di euro, e una serie di bonus relativi alle presenze e ai gol, più un altro per il raggiungimento del quarto posto l’anno prossimo. Ma oltre a risolvere il caso Ibra, la dirigenza rossonera è impegnata nel rinforzare il centrocampo dopo gli addii di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Per Florentino la formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto dopo due anni, a una cifra oltre i 30 milioni di euro. Il francese potrebbe, invece, tornare dopo un'annata poco convincente al Monaco: ora è fuori dai progetti del Chelsea. Il Milan spera di ottenere condizioni economiche favorevoli a fine mercato, ma per un ritorno in rossonero serve che Bakayoko si dimezzi l'ingaggio.

Il Manchester City vuole Joao Felix

Come riporta la stampa portoghese, c'è Joao Felix in cima alla lista dei desideri del Manchester City. Il giocatore dell'Atletico Madrid costa 80 milioni di sterline (circa 89 milioni di euro).

La nostra opinione: a Pep Guardiola è stato affidato un budget di 300 milioni di sterline (circa 333 milioni di euro) sul mercato per far sì di migliorare la rosa del Manchester City e puntare alla vittoria della Premier League nella prossima stagione. Joao Felix rischia di essere il crack dell'estate insieme a : a Pep Guardiola è stato affidato un budget di 300 milioni di sterline (circa 333 milioni di euro) sul mercato per far sì di migliorare la rosa del Manchester City e puntare alla vittoria della Premier League nella prossima stagione. Joao Felix rischia di essere il crack dell'estate insieme a Jadon Sancho . E il Fair Play Finanziario? Forse è davvero morto per citare José Mourinho.

