Si gioca ancora (Inter in campo oggi contro il Bayer Leverkusen) ma siamo già clima torrido di calciomercato. Per la nuova Juventus di Pirlo ecco una nuova girandola di nomi, tra cui quello del gioiellino Tonali del Brescia, che piace all’Inter. Nerazzurri che virano su Smalling, visto che Milenkovic costa troppo. Intanto il Milan prova ad accelerare per trattenere Ibra in rossonero.

Juventus: riecco Tonali, il sogno è Pogba

La Juventus di Pirlo non ha ancora preso forma, ma tutti i quotidiani, Gazzetta in primis, sono d’accordo che la corsa per Sandro Tonali, 20enne del Brescia, non sia ancora chiusa a favore dell’Inter. I bianconeri potrebbero ancora infilarsi nella trattativa, posto che i tempi sono stretti e difficilmente il giocatore rimarrà nel suo club per giocare in Serie B. Dalle pagine del Tuttosport, intanto, Luca Toni consiglia all’amico Pirlo di riprendersi un certo Paul Pogba.

La nostra opinione: allora il nome di Sandro Tonali non è assolutamente da sottovalutare: a parte la somiglianza fisica e per alcune caratteristiche del suo gioco, il ragazzo del Brescia è uno di quei giocatori in rampa di lancio che sicuramente si faranno valere da qui al prossimo futuro. In più è giovane ed è italiano, dunque un profilo perfetto anche per una società che ha sempre fatto del “Made in Italy” un proprio must. Resta solo da capire se ci sia o meno margine per una trattativa, visto che l’Inter aveva praticamente chiuso per il giocatore. Quella di Pogba rimane un’idea molto romantica ma per ora difficile da realizzare: se il giocatore dovesse manifestare la propria voglia di tornare a Torino, allora la Juventus potrebbe pensarci. Si tratterebbe però di uno sforzo economico molto importante, che farebbe del francese l’obiettivo numero 1 dell’estate. Se l’idea di Pirlo è quella di rinforzare il centrocampo allora il nome di Sandro Tonali non è assolutamente da sottovalutare: a parte la somiglianza fisica e per alcune caratteristiche del suo gioco, il ragazzo del Brescia è uno di quei giocatori in rampa di lancio che sicuramente si faranno valere da qui al prossimo futuro. In più è giovane ed è italiano, dunque un profilo perfetto anche per una società che ha sempre fatto del “Made in Italy” un proprio must. Resta solo da capire se ci sia o meno margine per una trattativa, visto che l’Inter aveva praticamente chiuso per il giocatore. Quella di Pogba rimane un’idea molto romantica ma per ora difficile da realizzare: se il giocatore dovesse manifestare la propria voglia di tornare a Torino, allora la Juventus potrebbe pensarci. Si tratterebbe però di uno sforzo economico molto importante, che farebbe del francese l’obiettivo numero 1 dell’estate.

Inter: Milenkovic costa troppo, svolta su Smalling

Secondo la Rosea, l’Inter ha necessità di un difensore e il nome scelto doveva essere quello di Milenkovic: la Fiorentina però “fa muro” e allora la scelta n.2 potrebbe portare a Chris Smalling, difensore tornato al Manchester United dopo l’ottima stagione disputata con la Roma.

La nostra opinione: Antonio Conte vuole giocatori pronti, che aiutino a colmare il gap con la Juventus, per vincere subito: ebbene, lo Smalling visto quest’anno magari non potrà fare il titolare fisso ma certamente può dare una mano a una squadra a cui serve ancora un po’ di esperienza e di sicurezza là dietro. 30 anni e tante stagioni al Manchester United alle spalle, il difensore inglese si è dimostrato più che all’altezza del campionato italiano in questa stagione giallorossa, tanto che la Roma avrebbe voluto riscattarlo dallo United. I Red Devils però pretendevano 20 milioni più 5 di bonus: anche l’Inter non si può permettere una spesa del genere dopo aver speso 45 milioni per Hakimi e aver riscattato Sanchez, ma i buoni rapporti con il club inglese potrebbero permettere loro di limare un po’ questa cifra.

Milan, si stringe per Ibra. Via Rodriguez e Krunic?

Zlatan Ibrahimovic non è ancora un giocatore del Milan, ma presto lo sarà di nuovo. La società è al lavoro con Mino Raiola per il nodo ingaggio: la richiesta del giocatore è di 6 milioni netti, il club spinge per 4,5-5 ma con i bonus sui risultati individuali e della squadra ci si può arrivare.

La nostra opinione: Il Milan che verrà al momento non può prescindere da Zlatan Ibrahimovic: tra un mese iniziano i preliminari di Europa League e i rossoneri hanno bisogno del loro faro, che innesca benissimo i suoi compagni ed è ancora molto capace di concludere a rete, come dimostrano le cifre di questa mezza travagliata stagione. Dopotutto anche Ibra gode di privilegi che difficilmente troverebbe in altre squadre: titolare nonostante i 38 anni (39 ad ottobre) e praticamente allenatore in campo, e con uno stipendio ancora da top player, se venissero confermate le indiscrezioni. In uscita Rodriguez e Krunic: piacciono a Marco Giampaolo per il suo Torino, da vedere cifre e fattibilità.

