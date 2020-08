Segnali positivi e grande fiducia nella trattativa che dovrebbe portare il campione spagnolo a Roma. Tra fascino e incognite, Inzaghi si prepara ad accoglierlo in rosa. Il sì definitivo entro il weekend?

All'inizio sembrava appena un sogno, ma a volte tra i sogni e la realtà non c'è poi tutta questa distanza. David Silva si avvicina a passi da gigante alla Lazio. A parametro zero, da svincolato, status che il mancino acquisirà ufficialmente una volta conclusa - a Manchester sperano il più tardi possibile - l'avventura in Champions League del City. Un'operazione iniziata quasi in sordina, ma che adesso ha tutti i crismi per arrivare all'agognata fumata bianca.

Il sì entro la fine della settimana?

Serie A Lazio-David Silva, la fumata bianca può arrivare entro domenica DA 3 ORE

Il 'Corriere dello Sport' si è sbilanciato per primo, rivelando che il sì definitivo da parte di Silva potrebbe arrivare già entro la fine della settimana. Il fratello dello spagnolo si sarebbe già recato a Formello per visitare il centro sportivo della Lazio. E lo stesso calciatore, che ha sul tavolo offerte anche da Emirati Arabi e MLS, preferirebbe rimanere in Europa per continuare a giocare ai massimi livelli. I biancocelesti, ai quali soltanto un contemporaneo successo europeo di Roma e Napoli potrebbe sfilare dalle dita la Champions League, rappresenterebbero in questo senso una soluzione ideale.

Non è ancora fatta, insomma, ma tutto lascia presagire che alla fine David Silva diventerà un calciatore della Lazio. Tanto che, secondo 'Sky', dagli ambienti biancocelesti stanno filtrando un marcato ottimismo e una concreta fiducia sulla conclusione positiva della trattativa col campione spagnolo. Il club romano e lo spagnolo, a cui è stato proposto un contratto di tre anni a tre milioni a stagione, sono insomma sempre più vicini. Si tratta ancora, convinti che il finale sarà felice.

Tra fascino e qualche incognita

34 anni, recita la carta d'identità di David Silva. A gennaio diventeranno 35. Un'incognita non banale, nonostante si parli di un calciatore che ha sempre fatto della professionalità il proprio punto di forza. Un giocatore e una persona d'altri tempi, che nella Manchester blue già rimpiangono anche per questo, non solo per le indubbie qualità tecniche. Ma come farlo coesistere con gli altri piedi buoni - Milinkovic-Savic e Luis Alberto in primis - di cui è infarcita la squadra di Simone Inzaghi? Bel dilemma, anche se avercene, di dilemmi del genere.

Poi, naturalmente, c'è l'altro piatto della bilancia. Un tasso tecnico superiore alla media, appunto. Una decennale esperienza europea. Una visione di gioco a 360°, un mancino delicato, la capacità di mettere il compagno davanti alla porta. E se il "compagno" in questione è la neo Scarpa d'Oro Ciro Immobile, c'è di che essere ottimisti. A Roma, sponda biancoceleste, incrociano le dita.

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: Come cambia la Lazio con l'acquisto di David Silva 00:01:34

Serie A David Silva-Lazio, c'è la proposta di contratto: tutte le incognite di un affare "alla Klose" 04/08/2020 A 09:00