David Silva of Manchester City celebrates after scoring a goal to make it 1-0 during the Premier League match between Manchester City and Watford FC at Etihad Stadium on September 21, 2019 in Manchester, United Kingdom.

La Lazio ha proposto un contratto triennale da 3 milioni annui a David Silva. La decisione del trequartista ormai ex Manchester City è attesa nelle prossime ore. Il 34enne spagnolo dovrà valutare molte variabili: tra intermediari pro Lazio, concorrenza estera e il desiderio di stupire ancora.

Sono ore decisive per l’affare David Silva. Il fantasista spagnolo si è messo alle spalle il glorioso decennio in maglia citizen, ed è pronto ad abbracciare una nuova sfida.

Serie A Calciomercato, la Lazio valuta un vice-Strakosha: piacciono Consigli e Paleari DA 12 ORE

3 anni a 3 milioni, e ora si attende una risposta

Tra le proposte da valutare c’è anche quella della Lazio, una delle piste più calde. Lotito e Tare sono consapevoli di essere la soluzione prediletta nel caso Silva volesse continuare a giocare ad alti livelli: le luci della Champions League, l’anziano ma pur sempre affascinante palcoscenico della Serie A… Nella capitale David Silva troverebbe una casa perfetta per chiudere la carriera e per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Grazie alla vittoria sulla Juve in Supercoppa, alla Scarpa d'Oro vinta da Immobile e alla qualificazione in Champions, le Aquile possono contare su un appeal rigenerato e rigenerante. Tantoché il fratello di David Silva, Nandez Gimenez, non ha esitato a precipitarsi a Roma per ascoltare la prima proposta di contratto per il 34enne. Sarebbe un colpo, anzi un colpaccio a parametro zero (il suo contratto col City è scaduto il 30 luglio); come riporta il Corriere dello Sport, Lotito avrebbe messo sul piatto di Silva un triennale da 3 milioni più bonus e commissione. Si tratta di un bel compromesso per il giocatore, che in Inghilterra incassava 8 milioni annui. Nonostante ciò, David Silva ha promesso di informare la società in tempi brevi.

La suggestione "alla Klose" e il feeling con la tattica di Inzaghi

Tra i quartieri generali laziali si vocifera già di un affare alla Klose: l’ecosistema laziale si è già dimostrato un toccasana per le gambe stanche di veterani dal pedigree internazionale. David Silva sarebbe l’ambasciatore ideale per un brand emergente e leader di uno spogliatoio affamato; per non parlare del suo inserimento tattico: ideale in un 4-2-3-1 come trequartista centrale, o in un 3-5-2 come interno di centrocampo. Inzaghi potrebbe finalmente applicare il turnover senza preoccuparsi dell’inadeguatezza della sua panchina, dato che David Silva potrebbe alternarsi sia con Luis Alberto che con Milinkovic. David Silva sbarcherebbe a Roma forte dei suoi 140 assist in carriera tra Valencia e Manchester City, e diventerebbe una pedina complementare a Luis Alberto, leader della classifica assist nella stagione di Serie A appena conclusasi.

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: Come cambia la Lazio con l'acquisto di David Silva 00:01:34

Da Pep a Luis Alberto: gli intermediari che fanno il gioco della Lazio

A Formello si percepisce una sorta di fiducia silenziosa, figlia dei buoni rapporti tra le parti coinvolte: Pep Guardiola potrebbe benissimo spingere il suo pupillo verso l’Italia, forte di una grande amicizia con Tare (i due hanno giocato assieme nel Brescia). Secondo Tuttosport, persino Luis Alberto – amico di David Silva – starebbe giocando la parte dell’intermediario. Una fiducia palpabile anche se effimera, perché alla fine sarà il fisico del trequartista spagnolo a decidere: i 3 anni proposti da Lotito sono tanti, e le ambizioni biancocelesti non sono mai state così alte. Giocare ad alti livelli fino a 37 anni non è affatto un gioco da ragazzi, nonostante nell’ultima stagione di Premier League abbia dimostrato una continuità impressionante.

STAGIONE PRESENZE GOL ASSIST % PASSAGGI COMPLETATI % DRIBBLING COMPLETATI 2017-2018 40 10 14 87,2 68,0 2018-2019 50 10 11 85,1 66,7 2019-2020 38 6 11 87,0 69,8

*La continuità di rendimento di David Silva nelle ultime 3 stagioni al Manchester City.

Non solo Lazio: la concorrenza da ovest a est

Per l’ex City dunque sono ore cruciali, un colloquio costante e serrato con il proprio corpo, alla ricerca di segnali. Sulla sua scrivania si sono posate delle cartoline provenienti dalle località più disparate: il caldo sole di Miami, con David Beckham che lo accoglierebbe a braccia aperte nella sua nuova Inter; poi il richiamo del Medioriente, con il connazionale Xavi che insiste per allenarlo all’Al Sadd (Qatar); da Dubai sono pervenute le offerte di Al Shabab e Al Nasr. E non si esclude nemmeno un quieto ritorno alla casa del Mestalla: si vocifera infatti che anche il Valencia sia interessato nel riabbracciare David Silva. Il trequartista aveva lasciato i Murcielagos nel 2010 per accasarsi al Manchester City.

Dunque la prossima giocata spetta proprio a David Silva e alla sua progettualità, con la dirigenza biancoceleste che ha cominciato a scandagliare altri angoli del mercato (le trattative per Borja Mayoral e Kumbulla entreranno presto nel vivo), per cucirgli addosso una squadra su misura. Ammesso che non lo sia già.

Play Icon WATCH Inzaghi: "Immobile si merita la Scarpa d'Oro per la sua dedizione e l'amore per la Lazio" 00:01:47

Serie A Insulto razzista a Gattuso in Napoli-Lazio: la Procura Federale apre un'inchiesta IERI A 08:37