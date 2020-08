La società biancoceleste ha messo sul banco del giocatore, da ormai una settimana, una proposta da 10 milioni netti complessivi oltre a numerosi bonus e benefit. Secondo la Gazzetta dello Sport, i qatarioti offrono un biennale a 10 milioni netti, però a stagione. La pista Valencia, infine, gli permetterebbe di tornare nel club in cui è cresciuto.

L'ultimo giorno di David Silva con la maglia del Manchester City è coinciso con la prematura eliminazione degli Sky Blues ai quarti di finale di Champions League. A cui il forte centrocampista spagnolo non ha nemmeno preso parte, relegato in panchina da Pep Guardiola, che lo ha fatto entrare appena all'84' al posto di Rodri. Per citare proprio il tecnico catalano (che a sua volta ha interpellato i Queen), "The show must go on" e da oggi - domenica 16 agosto - in avanti, ogni ora può essere decisivo per la definizione del suo futuro.

Scartato il rumor relativo alla Juventus - non interessata al giocoliere classe 1986 - le concorrenti della Lazio si chiamano Al-Sadd (la squadra allenata in Qatar da Xavi, a sua volta in lizza per diventare il tecnico del Barcellona) e Valencia. La società biancoceleste ha messo sul banco del giocatore, ormai da una settimana, una proposta da 10 milioni netti complessivi oltre a numerosi bonus e benefit. Secondo La Gazzetta dello Sport, i qatarioti offrono un biennale a 10 milioni netti, però a stagione. La pista Valencia, infine, gli permetterebbe di tornare nel club in cui è cresciuto.

