Osita Okolo conferma l'avvenuta firma tra Victor Osimhen e il Napoli che pagherà più di 60 milioni per arrivare all'attaccante nigeriano classe '98. Adesso si attende l'annuncio ufficiale da parte del presidente De Laurentiis.

Ci siamo! È arrivata anche la firma di Victor Osimhen che, finalmente, si legherà con il Napoli per le prossime cinque stagioni con un contratto da 5 milioni netti all'anno. Un super investimento per il club di De Laurentiis che verserà, inoltre. al Lille una cifra tra i 60 e gli 80 milioni di euro, c'è ancora da definire la parte corrispondente agli eventuali bonus. A confermare l'avvenuta firma del giocatore è stato Osita Okolo, agente del classe '98.

Ha già firmato col Napoli. E sono onorato che lo stesso Napoli abbia battuto il record di spesa per un giocatore. Osimhen non vede l'ora di ripagare l'investimento e la fiducia di De Laurentiis sul campo a suon di gol e di trofei. [Osita Okolo, procuratore del giocatore a Tuttomercatoweb]

Serie A Chi è Victor Osimhen, il baby Drogba che ha stregato il Napoli di De Laurentiis 15/07/2020 A 16:30

Un investimento che batte tutti i precedenti acquisti della gestione De Laurentiis, visto che i giocatori più cari nella storia del Napoli sono Higuain (39 milioni) e Lozano (38 milioni).

La top acquisti del Napoli di De Laurentiis

Giocatore Dal (anno) Costo 1. Victor OSIMHEN Lille (2020) tra 60 e 81 milioni 2. Gonzalo HIGUAIN Real Madrid (2013) 39 milioni 3. Hirving LOZANO PSV (2019) 38 milioni* 4. Kostas MANOLAS Roma (2019) 36 milioni 5. Arkadiusz MILIK Ajax (2016) 32 milioni 6. Fabián RUIZ Betis (2018) 30 milioni

*eventuali bonus per 4 milioni in favore del PSV

Prima del cambio di agente, era Benoit Czajka a curare gli interessi del giocatore. In pratica chi lo aveva portato dallo Charleroi al Lille. A France Football, l'ex agente, dice che però Osimhen aveva paura a sbarcare in Italia per la questione razzismo...

Ad essere sincero, Victor non voleva andare in Italia. Mi disse che i problemi di razzismo lo spaventavano e che non se la sentiva. Mi ha anche detto in marzo-aprile che non avrebbe giocato nemmeno per la Juve a 10 milioni di euro netti all’anno

Poi sul discorso commissioni con il Napoli. Il perché Osimhen ha lasciato il vecchio procuratore...

Queste sono assurdità che mettono nella testa del giocatore. Abbiamo accordi scritti col Napoli, c’è una commissione garantita che abbiamo ricevuto via email dal signor Giuntoli (il direttore sportivo azzurro) di 5 milioni di euro per il lavoro svolto, che costituisce circa l’8% del contratto lordo totale negoziato. Siamo lontani dai bonus personali negoziati, dichiarati da Victor sulla stampa

Play Icon WATCH Come cambia il Napoli con l'acquisto di Osimhen 00:01:35

Serie A Giuntoli: "Gattuso ha un grande futuro come allenatore. Osimhen al Napoli? Non ci sono novità" 22/07/2020 A 17:53