Il tecnico dell'Inter è alle prese con decisioni molti importanti: dopo il ritorno a Milano ci sarà il vertice-verità con Zhang, previsto martedì. Allegri è l'unico successore credibile (pronto un biennale) e nel frattempo spunta una truffa da parte di un broker italiano a Londra...

Si avvicina il momento della verità in casa Inter. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte farà ritorno in giornata a Milano ed entro martedì 25 agosto incontrerà la famiglia Zhang per il vertice-verità dal quale verrà fuori un'indicazione chiara e precisa sul futuro.

Play Icon WATCH Antonio Conte, gli sfoghi e poi l'addio: dall'Arezzo all'Inter tra ristoranti, carri e gufi 00:02:48

Calciomercato Le 5 domande prima dell'incontro decisivo tra Inter e Conte DA 20 ORE

47 milioni e tanti temi in ballo

La partita, scrive il quotidiano milanese, è aperta. In ballo ci sono 47 milioni di euro, ovvero quei soldi del contratto dello stesso Conte e del suo staff. Per questo motivo, un esonero non è da prendere in considerazione, col presidente Zhang che potrebbe tentare la via della mediazione.

Play Icon WATCH Conte verso l'addio: "Annata indimenticabile, ma devo valutare: c'è anche una vita privata" 00:01:57

Gli scenari possibili

Se il dialogo si incentrerà sul dualismo coi dirigenti e con Marotta, allora Zhang non aprirà la porta al tecnico. Se, invece, il discorso sarà incentrato su sviluppo e mercato, allora le parti potrebbero dialogare. Zhang vorrebbe evitare la rottura, anche se dopo il colpo Hakimi - chiesto da Conte - le idee dell'Inter sul mercato sono piuttosto chiare: investimenti sanguinosi non verranno fatti, visti anche i mancati introiti del successo sfumato in Europa League. Insomma tutto ancora in ballo, con i dubbi che riguardano anche l'eventuale accordo economico fra il club e l'allenatore per arrivare alla separazione. Se il presidente terrà duro, sarà Conte a doversi dimettere rinunciando così a parecchi quattrini.

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

Allegri è pronto

Beppe Marotta non è rimasto a guardare e il piano B è già pronto: Massimiliano Allegri è l'unica alternativa credibile e diventerebbe uno dei pochi allenatori alla guida di Milan, Juventus e Inter. Per lui è sul tavolo un contratto biennale: l'unico ostacolo è il PSG che, persa la finale di Champions, potrebbe dire addio a Tuchel e rimpiombare su un vecchio obiettivo come Allegri.

Massimiliano Allegri Credit Foto Getty Images

Conte vittima di una truffa?

Come se non bastasse, Antonio Conte deve fare i conti anche con una tegola finanziaria raccontata da quasi tutti i quotidiani (fra questi la Gazzetta, il Corriere dello Sport e Repubblica). Lo stesso Conte sembra, infatti, esser stato vittima di una presunta truffa da parte di un broker italiano a Londra, questione sollevata domenica dal quotidiano La Verità. La Corte commerciale inglese ha emesso due sentenze nei confronti del promotore finanziario Massimo Bochicchio che tramite la sua società Kidman avrebbe promesso ai suoi finanziatori (fra cui Conte e altri vip) dei maxi rendimenti. Questi soldi sarebbero dovuti arrivare entro e non oltre il 30 giugno, ma tutti sono rimasti a bocca asciutta. Da qui la richiesta di risarcimento, col broker - a cui sono stati sequestrati beni per oltre 60 milioni - che dovrà rimborsare a Conte qualcosa come 30,6 milioni di euro.

Play Icon WATCH Conte: "Mi dispiace per i ragazzi: sono stati fantastici, volevo regalare loro una vittoria" 00:02:00

Calciomercato Inter, Zhang attende le dimissioni di Conte. Il Milan è stanco di aspettare Ibrahimovic IERI A 07:16