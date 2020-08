Dalle modalità, alle richieste, al possibile sostituto: la guida per non arrivare impreparati alla giornata campale di martedì 25 agosto dove si deciderà il destino nerazzurro.

L'Inter e Conte quando si incontreranno?

Ci sarà un doppio incontro martedì 25 agosto. Antonio Conte prima si incontrerà con il presidente Zhang e poi con la dirigenza nerazzurra al gran completo. L’incontro potrebbe anche essere anticipato considerata l’urgenza, perché l’Inter entro venerdì vorrebbe prendere una decisione definitiva alla luce dell’approssimarsi del semaforo verde della prossima stagione.

Cosa c’era dietro lo sfogo di Conte?

Tanto si è dibattuto su quei “motivi personali” addotti da Antonio Conte dopo la finale di Europa League. Secondo quanto riportato da Pietro Guadagno del Corriere dello Sport tutto sarebbe nato da quella lettera minatoria ricevuta dal tecnico salentino lo scorso novembre. Conte non avrebbe voluto che la notizia trapelasse. Secondo Fabrizio Biasin lo sfogo non sarebbe stato compreso dal club e dunque l’incontro di martedì sarà fondamentale in questo senso.

Cosa chiede per restare?

Rinforzi, innanzitutto. Top player, nel caso specifico. Un esterno sinistro dal profilo internazionale, un interno di centrocampo esperto e forte fisicamente e un attaccante di sicuro affidamento. Conte chiede di incidere maggiormente come una sorta di manager all’inglese e soprattutto, considerato il punto precedente, chiede più protezione da parte della società. Qualche “insider” parla addirittura di una richiesta da parte di Conte di poter mettere il becco sulla comunicazione del club, onde evitare le “consuete” fughe di notizie.

Esonero /dimissioni: quanti soldi perderebbero Inter e Conte?

Conte guadagna 12 milioni netti a stagione, dunque in caso di dimissioni rinuncerebbe ai 24 milioni del contratto che lo lega la club nerazzurro fino al 2022. Al contrario l’Inter qualora optasse per l’esonero sarebbe “costretta” a versare al tecnico i 48 milioni lordi previsti dal suo contratto. Morale della favola? Ipotesi ambedue improbabili, in caso di divorzio si cercherebbe un accordo tra le parti per una buonuscita congrua ma non particolarmente onerosa.

C'è solo Allegri alla finestra?

Massimiliano Allegri è il candidato numero uno in caso di divorzio da Conte, nettamente più “staccato” rispetto ai vari Mihajlovic, De Zerbi e Pochettino. Se martedì i colloqui tra Conte e l’Inter non dovessero andare a buon fine, cominceremmo a sentir parlare di era Allegri. Un dejavu rispetto a quanto successo nell’estate del 2014: addio burrascoso di Conte alla Juventus, subentro di Allegri. Le altre ipotesi sono niente più che suggestioni.

