Duello Juventus-Lazio: nel campionato dei Dorando Pietri la storia pesa ma la cronaca ha fame

Si entra nel vivo della maratona-sauna: tra bianconeri e biancocelesti restano 4 punti e un'agenda ambigua, pericolosa, a cominciare da sabato: derby allo Stadium, Milan all'Olimpico. Nel 2000 la Lazio mangiò 9 punti in 8 giornate alla Juventus. E dal momento che "un vero giornalista spiega benissimo quello che non sa", lascio che sia la cronaca a litigare, se crede, con la storia.

A qualcuno piace caldo, per forza. Si entra nel vivo della maratona-sauna, mancano nove turni, è il campionato dei Dorando Pietri. La Juventus ha deposto i languori di coppa e issato la miglior difesa, segno distintivo degli otto scudetti. Rimontata a Bergamo, la Lazio ha rovesciato Fiorentina e Toro. Fra l'una e l'altra restano quattro punti e un'agenda ambigua, pericolosa, a cominciare da domani: derby allo Stadium, Milan all'Olimpico.

Penso al Toro e al Genoa d'antan e mi viene il magone. Penso alla dorsale del Brescia di una volta (Andrea Pirlo-Roberto Baggio) e mi prende una nostalgia canaglia. Ma qui siamo, e qui dobbiamo saltare. Difficile che basti l'orgoglio a rianimare il Toro sgonfio che Urbano Cairo ha condannato alla pigrizia mesta di un progetto breve come il secolo di Eric Hobsbawm. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala hanno aggiustato la mira, senza palla ci si muove un po' di più, perfino Gonzalo Higuain dà segni di vita. Maurizio Sarri celebra il collettivo ma risolvono sempre i singoli (e sempre i soliti).

Distacchi Juventus-Torino nell'era dei 3 punti

Stagione Giornata Punti di differenza (pro Juve) 2019-20 30 41 2012-13 34 41 2002-03 27 38 2016-17 35 35 2015-16 30 34

Bologna al debutto post Covid, Lecce in dieci e un Grifo zeppo di ex hanno fissato paletti troppo morbidi per affilare i superlativi. Decideranno le rose, i gol alternativi ai titolarissimi, le dritte degli allenatori, gli episodi. Se il Toro in crisi si aggrappa al derby come un turista in bolletta alla roulette, a Ferrara Stefano Pioli ha recuperato Zlatan Ibrahimovic e pescato un pareggio rocambolesco. Meglio con la Roma, il Diavolo.

Simone Inzaghi vigilia. Dovrà fare a meno dei 29 gol di Ciro Immobile, capocannoniere, e degli 8 di Felipe Caicedo, squalificati. Toccherà a Joaquin Correa, con Luis Alberto un po' più avanti. Il calendario gli sorride, al netto del faccia a faccia del 20 luglio a casa Agnelli. Già dal prossimo trittico (Toro-Milan-Atalanta per i primi, Milan-Lecce-Sassuolo per i secondi) ricaveremo indizi preziosi. Fra le mine in comune, Sassuolo e Cagliari (che però i campioni affronteranno in trasferta). E in chiave laziale, la trappola di Verona. All'ultimissima curva, Roma allo Stadium e Napoli fuori: se truci agguati o dolci amichevoli, lo stabilirà il destino.

Si gioca ogni tre giorni, è un calcio ping pong fra squadre lunghe e sconnesse, i rigori crepitano e i gol pure, in tre partite la Juventus vanta un saldo di 9 a 1 e la Lazio di 6 a 5. Sono dati fotografici e trasversali, visto che coinvolgono sfide "indirette". La Juventus sa come si maneggiano queste tensioni, la Lazio ha una fame che supera addirittura gli appetiti della Tiranna, già battuta all'Olimpico e Riad, e non è una differenza da poco. Senza trascurare le forchette dell'Inter: sempre in agguato, anche se schiava della classifica. Per ora.

Nel 2000 la Lazio mangiò 9 punti in otto giornate alla Juventus. Sono passati vent'anni. E dal momento che "un vero giornalista spiega benissimo quello che non sa" (lo disse Leo Longanesi), lascio che sia la cronaca a litigare, se crede, con la storia.

