Contro il Genoa l'argentino è andato a segno per la quarta volta consecutiva in campionato: considerate anche le partite prima della sosta forzata, il suo score è di 5 reti nelle ultime 6 gare. Finito nella lista dei partenti un anno fa, ora Dybala è pronto a rinnovare il contratto e a strappare un sostanzioso aumento d'ingaggio.

Ha il volto e lo spirito di Paulo Dybala questa Juventus che, forse per la prima volta da quando Maurizio Sarri è sbarcato a Vinovo, vince (ma questa non è una grande novità) e convince. Almeno in campionato. Archiviata la parentesi da dimenticare in Coppa Italia (scialbo 0-0 contro il Milan in semifinale e sconfitta ai rigori contro il Napoli in finale), i bianconeri hanno iniziato a macinare punti. Contro Bologna, Lecce e Genoa sono arrivate 3 vittorie, 9 gol fatti e uno solo subito. Nel segno, appunto, di Paulo Dybala.

Sempre a segno in campionato nell'era post Covid-19

L'argentino ha una striscia realizzativa che inizia a essere di una certa consistenza: in campionato, alla ripresa post Covid-19, ha sempre trovato la via del gol. Firmando, tra l'altro, una gemma dietro l'altra: il suo sinistro ha trafitto nell'ordine Skorupski al Dall'Ara, Gabriel allo Stadium e Perin a Marassi. Senza scordare il gioco di prestigio con il quale, prima dell'interruzione forzata causa Coronavirus, aveva firmato il definitivo 2-0 sull'Inter lo scorso 8 marzo. In campionato, complessivamente, Dybala ha segnato 5 gol nelle ultime 6 partite: è rimasto a digiuno solo contro la SPAL nella vittoriosa trasferta del 22 febbraio.

L'intesa con Cristiano Ronaldo

È cambiato qualcosa a livello di movimenti, ma hanno imparato a cercarsi di più. Si sono resi conto che usufruendo l'uno dell'altro ne beneficiano entrambi. È una cosa che ho notato anche in allenamento [Maurizio Sarri @Sky Sport dopo Genoa-Juventus]

Chi meglio di Maurizio Sarri, che li vede tutti i giorni all'opera a Vinovo, può pesare e valutare l'intesa tra Dybala e CR7? Nessuno. E infatti il tecnico toscano, da quando il calcio è ripartito anche in Italia, li ha sempre schierati titolari entrambi. Rispetto alla prima parte della stagione, quando la giusta alchimia tra i due sembrava difficile da trovare, i numeri e la qualità della manovra offensiva iniziano a dare ragione al tecnico. L'intesa cresce e i gol arrivano. La giocata di martedì sera a Marassi contro il Genoa (verticalizzazione di Dybala a cercare Ronaldo in area) è un esempio lampante.

Dybala e Ronaldo nelle ultime 3 gare in Serie A

PARTITA PAULO DYBALA CRISTIANO RONALDO Bologna-Juventus 0-2 1 gol 1 gol Juventus-Lecce 4-0 1 gol 1 gol + 2 assist Genoa-Juventus 1-3 1 gol + 1 assist 1 gol Totale in coppia: 6 gol + 3 assist

E pensare che un anno fa...

Il calcio sa regalare parabole strane, spesso imprevedibili. E una di queste coinvolge direttamente Paulo Dybala. Un anno fa di questi tempi l'argentino era finito di fatto ai margini della Juventus che si apprestava a separarsi da Massimiliano Allegri chiudendo un ciclo di 5 anni. Inserito in trattative in fase avanzata con Manchester United e Tottenham, alla chiusura del mercato la Joya era rimasto in bianconero e da lì aveva iniziato la sua ascesa. Dodici mesi dopo il quadro è totalmente cambiato e ora la bilancia pende decisamente dalla sua parte: il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022 non è più in discussione, così come appare scontato un considerevole aumento d'ingaggio che lo porterà a guadagnare circa 12 milioni all'anno bonus compresi. Da sicuro partente a punto fermo della Juve in poco meno di un anno.

