Edicola: Ibrahimovic manda un messaggio al Milan, a fine stagione sarà addio

Secondo la Gazzetta dello Sport le intenzioni dello svedese sono piuttosto chiare: onorerà il suo contratto e poi - salvo tentativi in extremis di Gazidis di convincerlo a restare - lascerà nuovamente i rossoneri. Secondo Tuttosport, intanto, Tonali è più vicino alla Juventus mentre in Spagna vedono i bianconeri protagonisti di un maxi scambio con il Barcellona.

Milan, lo strappo di Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport ha pochi dubbi. Il messaggio lanciato da Zlatan Ibrahimovic al suo rientro in Italia ("Se non ti piace giocare con un vincente allora non giocare") ha una sola interpretazione possibile: a fine stagione lo svedese dirà addio ai rossoneri completando così l'ennesima rivoluzione già avviata con il divorzio da Boban e quello (altamente probabile) da Paolo Maldini. Ibra non ha ancora parlato con l'ad Ivan Gazidis (anche per cause di forza maggiore) ed è in ogni caso determinato a rispettare il contratto che lo lega al Milan fino alla fine di questa incredibile stagione. Poi sarà compito della dirigenza convincerlo a restare, ammesso e non concesso che ci sia l'intenzione di farlo.

Calcio Ibrahimovic: "Bello The Last Dance: capite cosa vuol dire giocare con un Vincente?" DA 20 ORE

La nostra opinione. L'ennesimo terremoto a livello societario e dirigenziale è ormai alle porte in casa Milan. Con effetti prevedibili sull'umore dei tifosi e sull'immagine dello stesso club, che da troppo tempo dà la sensazione di navigare a vista. Quel che è certo è che Ibrahimovic avrebbe desiderato un ritorno diverso: la pandemia di Covid-19 e il caso Boban hanno fatto andare le cose in modo diverso.

Vidal all'Inter spinge Tonali alla Juventus

Secondo Tuttosport tra poche settimane potrebbe scatenarsi un autentico effetto domino sul mercato sull'asse Inter-Barcellona-Juventus. Il giocatore chiave è Arturo Vidal: qualora il cileno, infatti, dovesse approdare all'Inter nell'ambito dell'operazione Lautaro Martinez, la Juventus avrebbe strada libera per puntare con decisione su Sandro Tonali, da tempo sul taccuino di Fabio Paratici.

La nostra opinione. Scenario complesso, e soggetto a mille variazioni da qui alle prossime settimane, quello delineato da Tuttosport. Saranno decisivi gli incastri e l'esito delle operazioni Pjanic e Lautaro. Una cosa si può affermare senza timore di essere smentiti: chi investe su Tonali fa un grande affare.

Juventus, maxi scambio col Barcellona?

Sulle mosse della Juventus la pensano in modo diametralmente opposto in Spagna. Secondo il quotidiano Sport, infatti, i bianconeri continuano a essere fortemente interessati proprio a Vidal. Il motivo è presto detto: il cileno potrebbe essere una delle contropartite inserite dal Barcellona nel maxi scambio che vedrebbe Pjanic e De Sciglio lasciare Torino per trasferirsi in Catalogna. I blaugrana metterebbero sul piatto Todibo e uno a scelta tra Rakitic e - appunto - Vidal.

La nostra opinione. Ci siamo già espressi in diverse occasioni sull'argomento: se Pjanic dovrà davvero essere sacrificato, fossimo nella Juventus cercheremmo di sostituirlo con un profilo futuribile. Alla Tonali, per esempio. O, per pescare in casa Barça, alla Arthur.

Play Icon WATCH Zlatan Ibrahimovic, che spettacolo quel gol del 2015! Aggira il portiere e deposita in rete 00:00:30

Serie A Pirlo elogia Tonali: “Non è il mio erede, siamo diversi. Lui più completo di me” IERI A 21:53