Gasperini: "Non sempre fortunati con Lazio, Inter e Juve. L'Atalanta poteva essere più vicina"

Un altro successo e un'altra goleada per la squadra di Gasperini che è vicinissima a stappare lo champagne per la qualificazione alla Champions per il 2° anno consecutivo. Resta però un po' di amaro in bocca per quei punti persi negli scontri diretti contro le grandi..

Una vittoria importante per l'Atalanta. Un 6-2 che avvicina la qualificazione matematica in Champions e che prepara la squadra bergamasca in vista dell'edizione più strana di sempre in Champions League. Servirà giocare bene le ultime sfide proprio per essere all'altezza del PSG.

Questo finale di campionato ci servirà per prepararci al PSG, abbiamo tante partite e dobbiamo giocare bene per arrivare con fiducia e condizione all’appuntamento. Poi c’è questo secondo-terzo posto che proveremo a prendere, non sarà facile e non è l’obiettivo primario. Ma proveremo a fare il massimo. Con che condizione ci arriva il PSG? Questo è un tema, è difficile fare questo tipo di valutazione. Loro giocano due finali di Copppa in Francia, non so se sia meglio giocare 13 partite o 2. Saranno due squadre preparate al meglio

Come sarà Atalanta-PSG?

Mbappé e Neymar sono due grandissimi fuoriclasse, sono tra i primissimi al mondo. Adesso inizierò a studiarli bene, c’è stata troppa fiducia al momento del sorteggio. Quando giochi contro queste squadre devi esprimerti al meglio in ogni livello. Non puoi snaturarti, li studieremo bene come noi faremo con loro. Queste partite non finiscono mai 0-0 e comunque devi fare gol. Temo qualche infortunio in questo momento, ho le mani incrociate dietro

Con questa Atalanta, c'è il rammarico per non aver potuto sognare ancora più in grande?

A mente fredda, penso agli scontri diretti di quest’anno con Juventus, Inter e Lazio che hanno avuto sempre una piega non fortunata per noi. Con qualche punto in più a noi e meno a loro, in questo momento saremmo stati più vicini

Atalanta vicina al record di gol

93 gol in campionato? Già l’anno scorso ne avevamo fatti tanti, eravamo il miglior attacco. Quest’anno ci siamo superati, tantissime reti sono state di qualità e con molti giocatori diversi. Non ne facciamo tanti per umiliare l’avversario, ma è il nostro modo per provare giocate e inserimenti

Come stanno Ilicic e Muriel?

Stiamo cercando di recuperare Ilicic al meglio come condizione. Lui sa che gli vogliamo tutti bene, lo prepariamo bene per la Champions e sarà il nostro valore aggiunto. Con Muriel è stato un imprevisto incredibile, al ragazzo gli è andata bene. Poteva finire molto peggio, ha preso una bella testata

