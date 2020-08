L'incontro di Capri con De Laurentiis e Giuntoli ha dato buoni frutti: il tecnico azzurro va verso il rinnovo del proprio contratto, attualmente in scadenza tra 12 mesi, per altri due anni. Guadagnerebbe un milione e mezzo più bonus.

Tutto nella massima serenità, come del resto impone il contesto. Gennaro Gattuso è pronto a legarsi al Napoli con un progetto a lungo respiro. L'incontro del pomeriggio a Capri con la dirigenza partenopea ha dato buoni frutti: il tecnico azzurro va verso il rinnovo del proprio contratto, attualmente in scadenza tra 12 mesi, fino al 2023.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' e 'Sportmediaset', Gattuso e il Napoli sarebbero addirittura già arrivati a un'intesa, comunque non ancora formalizzata: altre due stagioni oltre alla prossima. Il tecnico azzurro guadagnerebbe un milione e mezzo a stagione più bonus. La firma tarda però ad arrivare a causa di alcune clausole che il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire nel contratto. Ma nulla fa presagire che la vicenda possa portare a un finale negativo.

Nel corso del meeting, a cui erano presenti anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli oltre a Edoardo De Laurentiis e all'ad Chiavelli, Gattuso avrebbe inoltre avanzato richieste ben precise per quanto riguarda le operazioni di mercato da condurre nelle prossime settimane: quattro volti nuovi da inserire in rosa, per provare a ridurre il gap dalla vetta e, al contempo, avanzare in Europa League.

Il rinnovo di Gattuso, una volta confermato ufficialmente, sarà un premio al buon lavoro svolto dall'ex allenatore del Napoli dal momento dell'arrivo, datato 11 dicembre 2019. Bravo, Rino, a risollevare una squadra demolita dai risultati negativi ottenuti sotto la guida di Carlo Ancelotti e dalle tremende liti interne, con tanto di ammutinamento dopo l'1-1 contro il Salisburgo in Champions League. Fino al settimo posto finale e, soprattutto, alla conquista della Coppa Italia nella finale dell'Olimpico contro la Juventus.

Gattuso ha riportato "anima", nonostante più volte nel finale di stagione ne abbia denunciato la mancanza, sognando l'approdo alla Final Eight di Lisbona. Ha abbandonato il sogno Champions League a Barcellona, ma provando a giocarsela fino all'ultimo. E il Napoli ha deciso di agire di conseguenza, dandogli fiducia per le prossime tre stagioni.

