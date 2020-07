Gravina: "Inizio del prossimo campionato? Non oltre i primi ottobre"

Il numero uno della Figc delinea lo scenario della prossima stagione tra date, impegni internazionali e format

Un nuovo inizio non oltre i primi di ottobre. Riaprire gli stadi? Ci stiamo lavorando.

Così, il numero uno della Figc Gabriele Gravina ha risposto a chi gli ha chiesto novità in merito al prossimo campionato di calcio. Il presidente era presente alla festa celebrata nel Teatro Romano di Benevento per la promozione in serie B della squadra sannita di Oreste Vigorito e guidata da Pippo Inzaghi. Gravina ha continuato elencando gli impegni del calendario calcistico dei prossimi mesi.

Serie A Luca Gagliano, che favola! È il primo classe 2000 a segnare alla Juventus in Serie A DA 37 MINUTI

A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali, poi il 30 ci sono le convocazioni della Nazionale, il 4 c'e' una partita e l'8 un'altra. Il 12 settembre può iniziare il campionato? La ritengo una soluzione poco percorribile in questo momento.

E sulla possibilità di introdurre i playoff dalla prossima stagione aggiunge.

A me piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione.

Play Icon WATCH Sarri: "5 partite in 12 giorni: la prossima potrebbe giocarla la Juventus Under 23" 00:01:30

Serie A Dzeko-Cavani, che intrigo tra Inter e Roma! E intanto il Benfica si defila DA UN' ORA