Il piano della FIGC per la nuova Serie A: due gironi da 10, poi playoff e playout

Il presidente Gabriele Gravina si è detto molto preoccupato in vista della prossima stagione a causa dei protocolli troppo stringenti e di una data, quella del 12 settembre, molto vicina, forse troppo. E allora si pensa a un piano B, anche se club e tv non sembrano essere d'accordo.

L'allarme lanciato da Gabriele Gravina è di quelli da non sottovalutare.

Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d'emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato.

Prescrizioni e date

Il prossimo campionato preoccupa il presidente federale per due motivi:

Le prescrizioni sanitarie da rispettare, con tutti i costi del caso ("Lo abbiamo applicato in una situazione di emergenza per un brevissimo periodo di tempo, ma immaginare di continuare ad applicarlo fino alla fine della prossima stagione sportiva, con tamponi ogni 4 giorni, è impossibile. Sarebbe una violenza fisica verso i giocatori)

La data del 12 settembre (la stessa di Inghilterra e Spagna), già fissata ma non benaccolta da tutti i club

Per questi e altri motivi, secondo Panorama, la FIGC starebbe studiando un piano B, per facilitare l'inizio della prossima Serie A e renderla più "fluida".

Gironi + playoff

Secondo l'indiscrezione, Gravina dovrebbe proporre un campionato suddiviso in due gironi da 10 squadre, con andata e ritorno distribuite su 18 turni, più playoff per le prime sei di ciascun girone e playout per le peggiori quattro (per un totale di otto).

Una proposta difficile da digerire sia dalle squadre che dalle televisioni, che hanno già l'accordo per un prodotto da 380 partite per l'ultimo anno di contratto stipulato.

L'obiettivo è quindi quello di arrivare a un aggiornamento del protocollo, al momento difficilmente applicabile, e a una mediazione con i club. La battaglia per la Serie A 2020/21 è appena cominciata...

