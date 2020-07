L'attaccante svedese si gode il successo maturato contro la Juventus dopo una grande rimonta nella ripresa del Milan, rimonta partita grazie ad un suo gol su calcio di rigore.

È euforico Zlatan Ibrahimovic e non potrebbe essere altrimenti dopo il pirotecnico successo per 4-2 sulla Juventus. Suo il primo gol dei rossoneri da cui è partita la rimonta. “Peccato non ci sia stato il pubblico” ha detto Ibra, anche perché sarebbe potuta essere una delle ultime apparizioni di Ibrahimovic con la maglia del Milan...

Sei stato protagonista anche a 38 anni

Sono vecchio, non è un segreto. Ma è solo un numero. Mi sto allenando bene e oggi sono riuscito a giocare un po' di più dell'ultima partita. Così riesco a giocarle tutte. Sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi

Non è che pensi di fare anche l'allenatore? Eri in panchina

Sono Presidente, allenatore e giocatore. Ma mi pagano solo per fare il giocatore. Quello è il lato negativo

Da quando sei arrivato, il Milan ha avuto la sua svolta

Sono fortunati, fossi qua dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto

Zlatan Ibrahimovic celebrates scoring for AC Milan as Cristiano Ronaldo looks on. Credit Foto Getty Images

L'anno prossimo resti al Milan?

Vediamo. Ho un mese per divertirmi, poi qua succedono cose che non possiamo controllare. Mi dispiace per i tifosi, può essere che non mi vedano più dal vivo. Se oggi ci fosse stato il pienone sarebbe stato bello, si sarebbero potuti divertire con noi. Facciamo il nostro, siamo professionisti e si lavora. Avrebbero potuto vedermi dal vivo per l'ultima volta, leggete tra le righe

Ma ti stai divertendo?

Molto. Dopo il mio infortunio sono andato in America, volevo sentirmi vivo. Adesso voglio solo giocare, non ho il fisico di prima, ma sto bene e faccio quello che posso fare. Con l'intelligenza riesco a sopperire. Se non faccio la differenza non mi piace. Non voglio fare la mascotte, voglio solo aiutare il club

