4-2 alla Juventus e che rimonta per il Milan che dopo aver battuto la Lazio dà uno 'schiaffo' anche alla capolista. E dire che, molto probabilmente, Pioli non sarà più il tecnico a fine stagione: "Non sto pensando al 3 agosto. Penso al Napoli, a stare bene con i miei ragazzi".

Stanco, provato, ma terribilmente soddisfatto. Stefano Pioli è riuscito, con la sua squadra, nell'impresa di rimontare la Juventus che era avanti 2-0. Il Milan ha vinto 4-2 e tiene vivo il discorso qualificazione diretta alla prossima Europa League. Ma dopo aver battuto la Lazio a Roma, arriva un altro grande risultato. Qual è il segreto di questo Milan?

I ragazzi stanno dimostrando uno spirito incredibile. Anche nelle difficoltà c'è voglia di stare insieme, e giustamente sono stati premiati da una bella vittoria. È il lavoro quotidiano che abbiamo fatto a Milanello, per raggiungere un obiettivo importante. Ci siamo compattati nelle difficoltà, abbiamo pensato solo a lavorare. La squadra sta bene mentalmente, ci crede. Sono veramente contento, anche se non abbiamo fatto nulla. È un campionato particolare, le prossime gare saranno decisive. Dobbiamo pensare subito al Napoli, che è una squadra forte che può essere ancora sopra di noi

Sei arrabbiato ora che hai trovato il 'tuo' Milan?

Non sto pensando al 3 agosto. Penso al Napoli, a stare bene con i miei ragazzi. Siamo più squadra, conosciamo meglio i nostri pregi e i nostri difetti. Sto troppo bene con la mia squadra, poi quello che sarà, sarà. Non sono preoccupato per il mio futuro, ma solo volenteroso di finire bene il campionato, perché sarebbe giusto toglierci ancora qualche soddisfazione

Mi piace trovare squadre con cui sto bene e adesso l'ho trovata. Poi se sarà questa anche in futuro vedremo dopo il 3 agosto. Non mi è mai successo di giocare in questo periodo, e il dispendio di energie è profondo anche per noi allenatori, non posso disperderle pensando a situazioni che non dipendono da me

Quello che spicca è una grande condizione fisica

Anche in questo il lavoro dello staff è stato importante durante il lockdown. Faccio i complimenti ai ragazzi, non sono mai mancati alle sedute collettive che facevamo. Adesso la squadra sta meglio in campo, ha un atteggiamento propositivo. Detto questo può ancora succedere di tutto, perché gli avversari che ci attendono sono davvero difficili da affrontare

E dire che il Milan era sotto 2-0

Siamo stati bravi a sfruttare l'episodio del rigore. Lì abbiamo ritrovato entusiasmo. Dispiace per i due gol presi, perché potevamo difendere meglio. Stavamo bene sul campo, la partita era equilibrata ed eravamo ripartiti bene. La mentalità della squadra in questo momento sta facendo la differenza, e su questo dobbiamo assolutamente insistere

