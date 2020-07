Succede tutto nella ripresa. Rabiot e Ronaldo illudono la squadra di Sarri, che viene rimontata in pochi minuti: Ibrahimovic su rigore, Kessié, Leao e Rebic i marcatori. Rimangono sette i punti di vantaggio sulla Lazio

Una partita pazza, intensa, imprevedibile, che entrerá nella storia e non solo perché giocata senza pubblico e iniziata tra le note del maestro Ennio Morricone, in un doveroso tributo musicale a un mito italiano. Milan-Juventus 4-2 é figlia di una calda serata di inizio luglio, ma anche dell'atteggiamento di due squadre dai sentimenti opposti. La Juventus, rilassata dopo la sconfitta della Lazio a Lecce, che si trova sopra di due reti dopo 53 minuti, grazie alla magia di Rabiot e al sigillo di Ronaldo. E il Milan, che trova la forza e l'energia per rimontare, partendo da un rigore del suo campione e veterano, Zlatan Ibrahimovic, e chiudendo con il suo uomo piú in forma, Ante Rebic. Ai bianconeri si é spenta la famosa luce, é arrivato un blackout imprevisto e la squadra di Pioli, sempre organizzata e pimpante, ne ha approfittato. La Juve resta a +7 sulla Lazio, il Diavolo dopo Roma e Lazio, trova un altro scalpo importante e certifica le sue ambizioni da Europa League. Il calcio resta uno sport stupendo, anche d'estate, con le difese ballerine e le zanzare ad accompagnare la traiettoria di ogni pallone.

Rigore di Ibrahimovic, Milan-Juventus, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Milan-Juventus 4-2

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (Dall'82' Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (Dal 60' Leao), Paquetá (Dal 46' Calhanoglu), Rebić (Dal 82' Krunic); Ibrahimović (Dal 67' Bonaventura). All. Stefano Pioli

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado (Dal 77' Alex Sandro), Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur (Dal 94' Muratore), Pjanić (Dal 68' Matuidi), Rabiot (Dal 68' Ramsey); Bernardeschi, Higuaín (Dal 68' Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 47' Rabiot (J), 53' Ronaldo (J), 62' rig. Ibrahimovic (M), 66' Kessié (M), 67' Leao (M), 81' Rebic (M)

Assist: Cuadrado, Ibrahimovic, Bonaventura

Ammoniti: Paquetá, Bennacer, Rebic, Bonucci, Conti

Esultanza Leao e Rebic, Milan-Juventus, Serie A 2019-20 Credit Foto Imago

La cronaca in 9 momenti chiave

14' - Ronaldo! Bernardeschi allarga il gioco per il 7, che rientra e calcia. Bel destro, deviato leggermente in corner il suo tiro.

25' - Occasione Milan. Rebic, Ibra, Theo Hernandez: cross basso per Ibra e mancino incrociato. Ancora sicuro Szczesny.

47' - GOL PAZZESCO DI RABIOT! Si allunga, spinge, tunnel ad Hernandez, accelera, si accentra e spara col mancino dal limite! GRAN GOL! 0-1 JUVENTUS!

53' - RONALDO! GOL! Palla lunga di Cuadrado, si scontrano Kjaer e Romagnoli, RONALDO tutto solo ne approfitta e infila. 0-2!

61' - VAR! CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN. E AMMONITO BONUCCI. Tocca col petto Rebic e col braccio Bonucci. IBRAHIMOVIC TRASFORMA. 1-2. GOL.

66' - PAREGGIO DEL MILAN! GOL! 2-2! Calhanoglu per Ibra, che appoggia per Ibra. Lo svedese tocca per KESSIE, che si infila centralmente e tira, battendo Szczesny.

67' - INCREDIBILE! GOL! 3-2 Milan! La ribalta il Milan! Rebic vince un duello con Rugani e serve LEAO, che si invola, salta secco lo stesso Rugani e infila il non perfetto Szczesny.

74' - A un passo dal 4-2 il Miilan. Rebic prende in velocitá Rugani, affonda, calcia. Respinge come puó SZCZESNY, poi Leao non trova il tempo del tap-in.

81' - REBIC! GOL! 4-2 Milan! Alex Sandro sbaglia tutto e sventaglia servendo Bonaventura in area, appoggio per REBIC, che col sinistro batte Szczesny.

La statistica del match

Il Milan non segnava quattro gol alla Juventus in Serie A da marzo 1989 (4-0).

Il migliore

Ante REBIC - L'uomo piú in forma. Un gol e un assist. Agisce da punta centrale e sul 4-2 mette la parola fine alla partita

Il peggiore

Daniele RUGANI - Gioca al posto di de Ligt e lo fa rimpiangere. Molle e spesso in ritardo, come sul terzo gol rossonero.

