Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più incerto. Tra le tante squadre corteggiatrici c'è l'Hammarby, squadra con cui il 38enne svedese si è allenato durante il periodo di quarantena. Un messaggio social eloquente è stato postato sul profilo Twitter di Zlatan. Un indizio sul suo futuro?

Il canto dei tifosi, il buio, poi uno stadio vuoto. Infine, la promessa “Ci rivedremo presto”. Attraverso questo video l’Hammarby ha annunciato il ritorno al calcio giocato, dopo la decisione del governo svedese di far ripartire l’Allsvenskan dal 14 giugno rigorosamente a porte chiuse. E dall’Italia, un giocatore in particolare rimane vigile sulla faccenda svedese: Zlatan Ibrahimovic ha infatti retwittato il video dell’Hammarby, squadra con cui si è allenato durante l’aspro periodo di quarantena causato dall’emergenza Covid-19. Zlatan aggiunge anche un commento enigmatico: “Ci vediamo in campo”.

Che il feeling tra Ibra e l’Hammarby abbia raggiunto i massimi storici non è un segreto: lo svedese non solo si è allenato assieme ai biancoverdi, ma è anche diventato uno dei maggiori azionisti, col 25% delle quote del club. Si vocifera di un possibile ritorno in Svezia sin dalla sua decisione impopolare di esiliarsi dall’Italia durante il periodo del Coronavirus. Da quel punto in poi, Ibra non ha risparmiato frecciatine nei confronti del calcio italiano e del Milan, il cui progetto tecnico e societario risulta sempre più nebuloso.

Il significato del messaggio pare chiaro, resta solo da capirne il fine: un indizio concreto sul suo futuro o una provocazione indirizzata a terzi? Tutto, probabilmente, dipenderà dal finale di stagione rossonero. A quel punto, Ibra potrà prendere una decisione concreta, anziché affidarsi alla vaghezza dei social.

