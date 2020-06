Dopo la falsa ripartenza, con l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano del Napoli, i nerazzurri riprendono la corsa in campionato a San Siro contro i blucerchiati di Ranieri. Tra qualche infortunio di troppo (vedi Sensi e Brozovic) e un Lautaro da tenere al riparo dalle voci di mercato, inizia una fase in cui l'apporto del tecnico salentino sarà ancora più importante. Vediamo perché.

Sono giorni cruciali, questi, per la stagione dell'Inter. Dopo la falsa ripartenza in Coppa Italia e l'eliminazione in semifinale per mano del Napoli, i nerazzurri sono chiamati a fare decisamente meglio in campionato contro la Sampdoria. Sfumato il primo obiettivo stagionale, Handanovic e compagni dovranno cercare in ogni modo di tenere vivo il discorso Scudetto: attualmente la vetta della classifica dista 9 punti e battendo i blucerchiati di Ranieri il distacco rimarrebbe comunque sostanzioso, ma non impossibile da colmare. Perché la Juventus vista nei giorni scorsi non è certo imbattibile e perché la condizione della Lazio è tutta da verificare. Vietato sbagliare, quindi. Ed è proprio in questo frangente che il ruolo di Antonio Conte diventa ancora più importante.

Il calo prima dello stop forzato

Il tecnico ha sempre saputo tirare fuori il massimo dai suoi giocatori, anche da quelli meno quotati e meno dotati dal punto di vista tecnico. Ha dato il meglio di sé quando si è trattato di ricostruire una squadra: è stato così alla Juventus, in Nazionale e parzialmente al Chelsea. Anche all'Inter ha dovuto lavorare in questo senso: un'estate fa, chiamato a raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti, Conte ha dovuto fin da subito prendere decisioni difficili e ricompattare uno spogliatoio che la scorsa stagione aveva mostrato crepe e lacerazioni preoccupanti. Nella prima parte di stagione l'obiettivo è stato centrato alla grande, con un titolo d'inverno sfuggito solo all'ultima giornata. Poi, prima della sosta forzata a causa della pandemia, i primi scricchiolii: qualche pareggio stentato (vedi Lecce e Cagliari) e le sconfitte contro Lazio e Juventus, ovvero le dirette concorrenti per il titolo. Un trend di risultati che ha allontanato Lukaku e compagni dalla vetta della classifica e che è stato confermato dall'1-1 di Napoli che ha significato l'addio a uno degli obiettivi stagionali, la Coppa Italia.

I prossimi 5 impegni dell'Inter in campionato

Data e giornata Partita 21 giugno - Recupero 25a giornata Inter-Sampdoria (ore 21.45) 24 giugno - 27a giornata Inter-Sassuolo (ore 19.30) 28 giugno - 28a giornata Parma-Inter (ore 21.45) 1 luglio - 29 giornata Inter-Brescia (ore 19.30) 5 luglio - 30a giornata Inter-Bologna (ore 17.15)

Il ruolo centrale di Conte

Ecco quindi che da adesso in poi l'Inter deve, per forza di cose, tornare a correre e sbagliare il meno possibile. Conte dovrà essere bravo a far riattaccare la spina a una squadra che, in questa stagione, ha spesso sbagliato gli appuntamenti importanti. Le difficoltà non mancano, dall'infermeria che negli ultimi giorni si è improvvisamente riempita (vedi Sensi e Brozovic) alle voci di mercato che rischiano di togliere un po' di concentrazione a Lautaro Martinez, fino a un Eriksen che dà segni di miglioramento ma che non sembra essersi ancora integrato nei meccanismi della squadra. Sull'altro piatto della bilancia c'è un calendario che, almeno sulla carta, presenta un primo tratto di strada non proibitivo. C'è una quadratura da ritrovare, c'è una squadra che deve togliersi di dosso la ruggine del lungo periodo di inattività. Questi problemi li hanno tutti: ma solo l'Inter ha un tecnico, come Conte, che sa esaltarsi in situazioni come queste. E per i nerazzurri potrebbe essere un vantaggio non da poco.

