Inter, come reinvestire i 111 milioni della cessione di Lautaro per un restyling da Scudetto?

La società nerazzurra avrà un tesoretto derivante dalla cessione di Icardi ma non solo: con altre operazioni in uscita e il possibile addio del Toro, sarebbero davvero tanti i soldi da riutilizzare per puntare in alto. Indossiamo i panni di Marotta e Ausilio e azzardiamo le possibili mosse di mercato dell'Inter 2020-2021.

La stagione 2019-2020 non è ancora ripartita, ma già si pensa al mercato per il 2020-21, una finestra ridotta che però saprà riservare qualche colpo di scena. Una delle squadre maggiormente attive sarà l'Inter che in realtà ha già cominciato a programmare il futuro cedendo Mauro Icardi.

Il tesoretto nerazzurro

I 50 milioni di euro più 8 di bonus che riempiranno le casse dell'Inter per l'argentino non saranno le uniche entrate. Tra le cessioni di Politano, Gabigol, Puscas, Karamoh e Rizzo, oltre al probabile riscatto di Perisic del Bayern Monaco, il club nerazzurro potrebbe incassare circa 80 milioni. Ipotizziamo ora che, stando alle ultime indiscrezioni, il Barcellona abbia davvero trovato i soldi per pagare la clausola da 111 milioni di Lautaro Martinez (per il Mundo Deportivo si parla di un accordo raggiunto con il giocatore per 12 milioni all'anno per cinque stagioni). Il tesoretto arriverebbe a 190 milioni di euro, una cifra davvero considerevole in un mercato che, a causa del Coronavirus, potrebbe non essere per tutti così ricco.

L'Inter italiana

Indossiamo ora i panni di Marotta e Ausilio e proviamo a ipotizzare due formazioni pesantemente rinnovate. La prima è un'Inter all'italiana con un centrocampo completato da Chiesa e Tonali. Il centrocampista del Brescia, nel mirino anche della Juventus, è uno dei primi obiettivi di Marotta e l'affare può essere agevolato proprio dai buoni rapporti tra l'ad nerazzurro e l'agente della stella classe 2000, Beppe Bozzo. Il prezzo resta sui 50 milioni di euro. Chiesa è una pista leggermente più fredda ma per 70 milioni Commisso sarebbe disposto a cedere. In difesa Kumbulla, valutato una ventina di milioni (ma anche meno con qualche contropartita gradita al Verona), è seguito con attenzione e potrebbe contendere il posto a Bastoni. Avanzano 50 milioni? No, perché quella cifra è destinata al riscatto di Stefano Sensi e alla seconda rata da versare al Cagliari per completare l'acquisto di Nicolò Barella. La ciliegina sulla torta sarebbe Cavani a parametro zero (pur considerando un ingaggio importante per accontentare il Matador).

L'Inter di Dybala

Trattare con la Juventus non è mai semplice per l'Inter ma il sogno, da un anno a questa parte, è sempre Dybala. La richiesta che fa la Juventus, in ogni caso, sfiora i 90 milioni, cifra che l’Inter ritiene un tantino alta, ma comunque abbordabile. Soprattutto calcolando che con la parte rimanente del tesoretto i nerazzurri riuscirebbero comunque a rafforzare gli altri due ruoli richiesti da Conte: il centrocampo (Tonali) e un esterno di fascia. Per quest'ultimo ruolo si parla di Arias, colombiano in forza all'Atletico Madrid, dove è chiuso da Trippier e Vrsaljko, e valutato 12 milioni. Marotta potrebbe così vincere il duello con Paratici per un attacco da brividi, con la Joya alle spalle di Lukaku e Cavani. Il sacrificato sarebbe Eriksen, mentre la difesa verrebbe confermata e Tonali dovrebbe prendere per mano una mediana disposta a sacrificarsi. Sembra sempre più sbiadita l'idea Werner.

In sospeso

In tema di esterni Biraghi e Moses sono in bilico, mentre Vecino è sulla lista dei partenti. L'Inter potrebbe anche tenere Radja Nainggolan, al rientro da Cagliari. Ausilio non ha scartato questa ipotesi e Antonio Conte potrebbe far interpretare al belga il ruolo che aveva previsto per Arturo Vidal.

Giovani nel mirino

Ausilio ha confermato che l’Inter sta trattando Vagiannidis, laterale greco classe 2001 che sarà free agent in estate. È da tempo che la dirigenza ha gli occhi su di lui, tanto da aver anticipato l’interesse di Borussia Dortmund e Barcellona che tallonavano Ausilio e Marotta per accaparrarsi uno dei migliori talenti greci. Il Panathinaikos l’ha messo fuori squadra perché le regole sono chiare: o rinnovi, o non giochi. Vagiannidis ha preferito aspettare e scegliere da sé la sua nuova destinazione. È un laterale interessante, che nasce terzino ma ha forza fisica e dribbling per adattarsi anche come esterno alto in un 3-5-2 contiano. Passando all'attacco, piace molto Matheus Cunha (classe '99) dell'Hertha Berlino come "nuovo" Lautaro Martinez. Il prezzo sui 35-40 milioni è ritenuto, però, ancora alto dagli intermediari scelti dall'Inter per la trattativa. Il piano B è Adolfo Gaich (classe '99) del San Lorenzo.

