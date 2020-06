Roberto Gagliardini in azione contro il Parma, Parma-Inter, Getty Images

Con un messaggio sui propri account social, Roberto Gagliardini, all'indomani del successo in rimonta dell'Inter a Parma, mette in palio la maglia sciagurata indossata mercoledì scorso contro il Sassuolo e con cui ha fallito un gol fatto da due passi: "Ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io...non voglio più vederla".

L’Inter ha ritrovato il sorriso dopo il beffardo 3-3 nell’infrasettimanale contro il Sassuolo e anche Roberto Gagliardini ha trascorso una serata serena, dimenticando lo sciaugurato errore sottoporta costato tre punti ai nerazzurri e che è costato al mediano bergamasco una caterva di critiche. Se nell’intervista post partita al Tardini a Sky, aveva mostrato orgogliosamente una sottomaglia dedicata ai genitori da esibire in caso di un gol, il giorno dopo la vittoria col Parma, il numero 5 interista – presentatosi a Parma senza barba, probabilmente per esorcizzare l’incredibile errore col Sassuolo - ha scelto un modo simpatico per allontanare definitivamente le critiche: regalare la maglia usata contro i neroverdi emiliani, al tifoso nerazzurro che farà il commento più “calzante” sui propri profili social.

L'ironia di Gagliardini

La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io...non voglio più vederla!

