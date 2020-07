Il presidente di Exor e cugino di Andrea Agnelli commenta a La Gazzetta dello Sport il successo tricolore della Juventus.

In un’intervista pubblicata oggi sulla Gazzetta dello Sport, John Elkann ha voluto fare i complimenti al cugino Andrea Agnelli: un nono Scudetto consecutivo rappresenta un traguardo storico della sua gestione a bordo dell’astronave juventina, un risultato che in futuro sarà difficile da eguagliare per chiunque. Il presidente di Exor – holding che nel suo portafoglio di investimenti inserisce il club bianconero – vuole rimarcare l’impresa juventina:

Andrea disse che era più difficile arrivare a 10 scudetti di fila che vincere la Champions. Sembrava qualcosa di assolutamente irraggiungibile, e invece siamo qui a ipotizzare la stella consecutiva.

Tra un susseguirsi di allenatori e principi tattici, ricambi generazionali tra la dirigenza e tra l’organico, la Juventus ne è sempre uscita vincente ancorandosi alla sua cultura e alla sua mentalità ferrea e vincente: "È un merito straordinario che va riconosciuto ad Andrea Agnelli e a tutta la squadra. La Juventus è riuscita a vincere nonostante l’asticella si sia alzata sempre più. Gli avversari tradizionali e le sorprese di squadre come la Lazio e l’Atalanta che si sono dimostrate avversarie solide e velocissime. Ma la Juve non ha mai perso il controllo e ha confermato la sua proverbiale costanza di rendimento. Alla lunga è uscita la cultura vincente."

Ed ora occhi puntati sulla Champions League e sul mercato

Una Champions League in agosto è un evento più unico che raro, e nessuno sa quanto il fattore ambientale potrà spostare gli equilibri della competizione. Ma secondo Elkann, il gruppo a disposizione di Sarri è equipaggiato al meglio: “Mai come quest’anno è una gara a tappe in accelerata. E le variabili sono anomale. Con il Lione conterà di più l’abitudine al ritmo e alla fatica della Juve o la freschezza atletica dei francesi che non hanno più giocato in campionato? Le grandi squadre sono quelle che sanno adattarsi. E la Juve è una grande squadra”.

Ora gli occhi vanno anche al mercato estivo, e sia Agnelli che Elkann dovranno valutare l’impatto del Coronavirus prima di studiare una tattica atta a migliorare la rosa. Il processo di svecchiamento è appena cominciato.

