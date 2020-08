Il presidente del Barcellona si scaglia contro il centrocampista bianconero: "Comportamento ingiustificabile e totalmente incomprensibile".

A tutto Bartomeu. Dopo le parole su Messi e Lautaro in ottica Inter, il presidente del Barcellona, intervenuto in un'intervista a Sport, ha sparato a zero su Arthur: "Avremmo dovuto rinnovare Arthur, ma la situazione economica è difficile. Arthur aveva un'offerta molto buona, lo ha spiegato a noi e abbiamo notato che in quel club c'era un giocatore, Pjanic, che ci interessava da tanto tempo".

La decisione di lasciare il Barcellona è stata di Arthur. Perché qui non si era affermato come giocatore indiscutibile, lì pare gli garantiscano la titolarità e soprattutto uno stipendio triplicato. La tassazione italiana è più vantaggiosa, è per questo che parte

Serie A Bartomeu: "Lautaro? Proibitivo, colloqui interrotti. Messi per sempre al Barcellona" DA 40 MINUTI

Aperto un procedimento

Avevamo raggiunto l'accordo che fino alla fine della Champions avrebbe giocato per il Barça. E' un giocatore che ha una certa importanza nella squadra, potrebbe aiutarci. Ma non è tornato dalle mini-vacanze, è un atto di mancata disciplina inaccettabile. E' per questo che abbiamo aperto un procedimento contro di lui, non c'è nessun argomento che giustifichi la sua assenza

Il mancato ritorno

"Ha chiamato Abidal, ma non ha dato motivi. story7818286Ha deciso di non tornarestory.aspxNone e che il suo tempo al Barcellona è finito. Immagino che abbia deciso di andare in Brasile e abbia prolungato la sua vacanza. Ma questo ci costringe ad aprire un procedimento disciplinare perché deve tornare al Barcellona finché termina la stagione. E' stato un patto tra i club".

L'articolo originale

"Arthur ingiustificabile"

"Bisogna analizzare cos'è successo per analizzare le cause. Occorre chiedere al giocatore e vedere che motivi fornisce. Se i motivi non sono giustificati, ci sarà una multa finanziaria. Se un lavoratore non lavora, non viene pagato. Ciò che ha fatto è mancanza di rispetto verso i compagni, la squadra vuole fare bene in Champions League. E' ingiustificabile e totalmente incomprensibile".

Il passaggio alla Juventus

"story7790236E' stata una buona operazione economicastory.aspxNone. A livello sportivo vedremo, ma penso di si. Arthur era un buon giocatore, ma non indiscutibile. Era un buon 'numero dodici', ma la gestione sportiva ha preferito puntare su Pjanic. Non è solo un trasferimento economico, è una decisione sportiva".

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: come cambia la Juventus con l'acquisto di Arthur 00:01:27

Champions League Arthur pensa già alla Juve e dice no al Barcellona: il giocatore resta in Brasile, niente Champions 27/07/2020 A 18:19