"Sono qui per aiutare i miei compagni a vincere le partite. Sono fortunato, voglio vincere il campionato, così come ogni partita in allenamento".

"Cristiano Ronaldo è fantastico, posso imparare molto da lui. E' molto simpatico, abbiamo parlato tanto. Quando dice qualcosa è come benzina, mi aiuta a fare meglio di quello che ho fatto. Spero di aiutarlo, è un privilegio giocare con lui. Qui ogni giorno è una guerra, se non sei concentrato al 100% non va bene, se ne accorgono tutti. Devo migliorare ma penso di poter offrire energia, correndo per tutti i 90 minuti. Farò di tutto per vincere le partite".