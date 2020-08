L'ex giocatore bianconero entra nel team che dirigerà il nuovo corso in casa Juventus. Tudor rescinderà il suo contratto con l'Hajduk Split ed è atteso a Torino nei prossimi giorni.

C'è un altro ex giocatore bianconero nella Juventus che sta nascendo. Si tratta di Igor Tudor, che entrerà a far parte dello staff di Andrea Pirlo nelle vesti di collaboratore tecnico. Il croato ha già alle spalle un'esperienza in Italia, avendo allenato l'Udinese in due sessioni, tra il 2018 e il 2019.

Lo staff bianconero

Andrea Pirlo - allenatore

Roberto Baronio - vice allenatore

Igor Tudor - collaboratore tecnico

Paolo Bertelli - prepatore atletico

Claudio Filippi - preparatore portieri

Antonio Gagliardi - match analyst

Tudor al momento è sotto contratto con l'Hajduk Split e si attende la sua rescissione con il club croato, prima di sbarcare a Torino nei prossimi giorni. Da giocatore ha vestito la maglia della Juventus per sei stagioni (dal 1998-99 al gennaio 2005, oltre al campionato di Serie B 2006/07 ma senza presenze), vincendo due scudetti, due Superccope italiane e una Coppa Intertoto.

