La Lazio sta trattando David Silva: la bomba arriva dalla Spagna

Come riporta AS, lo spagnolo è l'espressa richiesta di Simone Inzaghi. Anche Shabab Al-Ahli Dubai e Al-Nasr Dubai hanno bussato alla porta.

La bomba di mercato arriva dalla Spagna: secondo AS, la Lazio sta trattando David Silva. Il fantasista spagnolo, che si è liberato dal Manchester City, è entrato nel mirino dei biancocelesti alla ricerca di un colpo Champions su desiderio di Simone Inzaghi.

La trattativa

La Lazio sarebbe in trattativa con David Silva da lunedì scorso. Secondo il giornale spagnolo l’accordo è molto vicino, entrambe le parti hanno l’intenzione di raggiungere un accordo. L’ex City, arrivato in Premier League ormai dieci anni fa dal Valencia, in maglia Citizens ha vinto praticamente tutto. In totale 434 partite, 77 gol e 140 assist. Sul giocatore anche l’Al-Ahli di Dubai e l’Al-Nasr di Dubai. A 34 anni, Silva ha voglia ancora di giocare ad alti livelli. Un approdo in biancoceleste potrebbe garantirgli un altro paio di stagioni in un campionato competitivo come la Serie A.

